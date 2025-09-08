歌手松山千春（69）が7日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。緊急の記者会見を行い、辞任する意向を正式に表明した石破茂首相（68）について言及した。

松山は石破首相の会見の記事の一部を読み上げ「石破総理は日米の関税交渉に関する米大統領令が署名をされたことを掲げ、今こそがしかるべきタイミングと考え、後進に道を譲る決断をしたと理由を説明した」と切り出した。「確かに私、会見聞いてましたけどね。前回の衆院選、都議会選、そして参院選。自民党は大敗するわけですよね。これやっぱり時の総理の責任にするわな。責任はあるわな。なんたって総裁なんだから。自民党で一番偉い人なんだから。自民党の顔が3連敗したわけだからさ。そりゃみんな辞めてもらわなきゃ、困るわな」と語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。

石破首相は参院選大敗で退陣圧力を受けても意地で続投してきたが、総裁前倒しの動きが勢いを増し、万策尽きた。石破首相は総裁選前倒しになった場合を想定し、「解散カード」をちらつかせてきたが効果はなく、権力者として毅然（きぜん）とした責任が取れないまま、40日近い「政治空白」を生んだ。

最後は、6日に2時間会談し、二人三脚で来た小泉進次郎農相が促した「自発的辞任」という進言を受け入れた。

自民党は10月上旬にも総裁選を行う。国民が期待した石破政権は、選挙大敗とその後の首相本人の「迷走」という負の要素をもって、約1年で幕を閉じる見通しだ。