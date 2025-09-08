今夜放送『ネプリーグSP』手越祐也が15年ぶり登場、超とき宣＆ROIROMが初参戦！ シブがき隊×少年隊の共演も
今夜9月8日19時放送の『ネプリーグSP』（フジテレビ系）は、平成チームVS令和チームVS昭和チームによるアイドル＆アーティスト世代間対決スペシャル。手越祐也が15年ぶりに本番組に登場。超ときめき宣伝部＆ROIROMが初参戦するほか、シブがき隊×少年隊の奇跡の共演を果たす。
【写真】手越祐也が15年ぶりに登場！ おはぎ問題でピンチに？ 「食べたことがない」
平成チームは、原田泰造（ネプチューン）に加え、板野友美、歌広場淳（ゴールデンボンバー）、SAM（TRF）、手越祐也が参戦。令和チームは、堀内健（ネプチューン）に加え、杏ジュリア（超ときめき宣伝部）、菅田愛貴（超ときめき宣伝部）、辻野かなみ（超ときめき宣伝部）、吉川ひより（超ときめき宣伝部）、ROIROM（本多大夢、浜川路己）が登場。昭和チームは、名倉潤（ネプチューン）と林修に加え、植草克秀、西村知美、布川敏和、松本明子が集結した。
今回、『ネプリーグ』初登場となるのは、SAM、超ときめき宣伝部のメンバー、ROIROM、植草、西村。世代の垣根を越えた夢の共演で、三世代バトルが開幕する。平成のバランス力、令和の勢い、昭和の底力がぶつかり合う。激戦を制し、ボーナスステージ「トロッコアドベンチャー」へ進むのはどのチームか―？
挑戦するステージは、1stステージ「スワイプリーグ」、2ndステージ「ファイブツアーズ」、3rdステージ「プレッシャークロック」、4thステージ「ハイパーボンバー」の全4ステージ。
トップバッターを務めるのは、平成チームの手越。15年ぶりの『ネプリーグ』参戦に、「負けたくないですね。クイズの場では先輩・後輩は関係ないですから。ぶちかまします！」と気合十分。しかし…「おはぎの画像を探せ」という問題では、まさかの苦戦？ 「おはぎを食べたことがないんです。15歳からアーティスト活動をしてて、甘いものは自制していたので､今でも食べないんですよ」という驚きのエピソードも飛び出し、スタジオは騒然。果たして、手越は正解できるのか…？
そして、TikTok楽曲ランキングで6週連続1位を獲得した超ときめき宣伝部と、オーディション番組『timelesz project』で注目を集めたボーイズグループ・ROIROMが令和チームとして初登場。堀内も巻き込み、超ときめき宣伝部の大ヒット曲に合わせて、一同「超最強、超最強、超最強な〜んです！」と決めポーズ。Z世代ならではの勢いがクイズでもさく裂する。
一方、昭和チームには、往年のアイドルたちが本気モードで集結。元シブがき隊の布川と少年隊の植草が約30年ぶりの共演。一時代を築いたスターたちがクイズでも存在感を放つ。
2ndステージ「ファイブツアーズ」では、平成チームの板野とSAMが抜群の漢字力で大活躍。さらに、超ときめき宣伝部の杏ジュリア、ROIROMの本多と浜川も漢字検定の有資格者として注目を集め、令和チームに期待がかかる。果たして、実力を発揮できるか…？
続く「プレッシャークロック」では、平均年齢を求める計算問題に板野が挑戦。スピード解答で意外な計算力を見せ、スタジオを驚かせる。さらに、問題として登場したのは14歳当時の自身の写真。「この頃、AKB48に入ったばかりでヤンチャでした。親に反抗しすぎて、“反抗するより夢に向かった方がいいんじゃない？”と母親に言われたのがきっかけにもなり、AKB48を目指しました」とデビュー秘話を語る。
勝負が決まる最終決戦「ハイパーボンバー」では、昭和チームに昭和曲の歌詞を“歌って答える”クイズが出題される。岩崎良美の「タッチ」や尾崎豊の「I LOVE YOU」などの名曲が続々と登場。なかでも植草は石川さゆりの「天城越え」を選び、“植草節”全開の熱唱で解答。今も変わらぬ歌声に、一同大絶賛。
昭和チームの歌声を聴いた浜川は、「皆さん、やっぱり歌がうまくて、聴き惚（ほ）れちゃいました！」と笑顔で感想を述べる場面も。また令和チームには、昭和・平成のヒット曲のタイトルを答える問題が出される。少年隊、シブがき隊、TRF、ゴールデンボンバー、AKB48など、まさに“先輩チームの代表曲”が並び、絶対に間違えられないプレッシャーの中での挑戦に、チームの結束力が試される。
なお、ボーナスステージ「トロッコアドベンチャー」では、山梨県の「甲州ワインビーフ」が抽選で当たるチャンスも。昭和VS平成VS令和の三世代が本気でぶつかり合う、世代の垣根を越えた真剣勝負を制し、頂点に立つのはどのチームか？
『ネプリーグSP』は、フジテレビ系にて9月8日19時放送。
