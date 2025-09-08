¥Ê¥¤¥Ê¥¤ÌðÉô¤ÎºÊ¡¦ÀÄÌÚÍµ»Ò¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤Ç¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤Î¤ª»Å»ö¥ª¥Õ¥·¥ç¸ø³«¡ª
¡¡¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¤¬6Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛT¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤âÈäÏª
¡¡ÀÄÌÚ¤¬¡Ö#¤ª»Å»öÉ÷·Ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤ÎÈà½÷¤¬¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÄÌÚÍµ»Ò¡Ê¤¢¤ª¤ ¤æ¤¦¤³¡Ë
1983Ç¯1·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¹â¹»À¸»þÂå¤«¤é»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2005Ç¯¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆTBS¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2012Ç¯Ëö¤ËTBS¤òÂà¼Ò¡£ÍâÇ¯3·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤È·ëº§¤·¡¢2014Ç¯¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀÄÌÚÍµ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukoaoki_official¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛT¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤âÈäÏª
¡¡ÀÄÌÚ¤¬¡Ö#¤ª»Å»öÉ÷·Ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤ÎÈà½÷¤¬¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÄÌÚÍµ»Ò¡Ê¤¢¤ª¤ ¤æ¤¦¤³¡Ë
1983Ç¯1·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¹â¹»À¸»þÂå¤«¤é»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2005Ç¯¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆTBS¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2012Ç¯Ëö¤ËTBS¤òÂà¼Ò¡£ÍâÇ¯3·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤È·ëº§¤·¡¢2014Ç¯¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀÄÌÚÍµ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukoaoki_official¡Ë