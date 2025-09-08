◇国際親善試合 メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）

【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表（ＦＩＦＡランク１７位）は、メキシコ代表（同１３位）に０―０で引き分けた。約２年ぶりのアジア勢以外との対戦は、詰めかけたメキシコサポーターがつくり出す独特な雰囲気の中、格上を追い詰めたが無得点だった。

経験の浅さを感じさせなかった。冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹と主軸が負傷で不在のＤＦラインが、メキシコを完封。３バックの中央で奮闘し、守備だけでなく前半１５分には右サイドのＭＦ堂安に正確なフィードを送ってチャンスにつなげたＤＦ渡辺は、これが国際Ａマッチ５試合目。「自分たちのゲームプラン通りだった。しっかり分析がうまくいった試合だった」と手応えを語った。

右に板倉、左に瀬古の３バックを形成し、メキシコに立ちはだかった。しかし後半１５分、板倉が右足首を痛めて負傷交代。ＤＦリーダーを失うことになったが、２３歳の関根が途中出場でカバー。関根は「（遠藤）航くんに、落ち着いて簡単なプレーでいいから試合に入れ、と言ってもらえた。声をかけてもらって、落ち着いてできた」と振り返った。

板倉交代後のＤＦラインは、全員がキャップ数１０試合以下（瀬古８、関根２）だったがゴールは許さなかった。板倉は負傷の状態について「大丈夫そう。感覚的には」と軽傷を強調したが、米国戦は出場回避が濃厚。経験がものを言うＤＦの負傷者続出は痛手だが、チーム力を底上げする機会となる。