DOMOTO堂本光一＆NEWS加藤シゲアキ、新番組スタート 舞台エンタメの魅力徹底調査【光一＆シゲのSHOWマン！！】
【モデルプレス＝2025/09/08】DOMOTOの堂本光一とNEWSの加藤シゲアキが出演するテレビ朝日系新番組『光一＆シゲのSHOWマン！！』（毎週月曜よる11時15分〜11時45分）が10月6日にスタートする。
【写真】堂本光一主演「チャーリーとチョコレート工場」初演の様子
堂本は“帝国劇場史上最年少座長”を務めた2000年11月初演の『MILLENNIUM SHOCK』以来、24年続いたミュージカル『SHOCK』シリーズで、舞台人としての鮮烈な才能が開花した。2005年からはタイトル・内容ともに一新した『Endless SHOCK』で作・構成・演出・主演をすべて担当し、ダイナミックな階段落ちやフライング、殺陣など、圧巻の演出で観客の心を掴み続けた。また、2024年5月には公演回数が2018回に達し、国内演劇における代役なしの単独主演最多上演記録を更新。同年11月に2128回目の公演をもってシリーズに幕を下ろした後も、語り草となっている。
一方、加藤はNEWSのメンバーとしてアイドル活動を展開する中、2012年には『ピンクとグレー』で小説家デビュー。同作は2016年に映画化もされるなど話題となった。類まれな筆力は文壇からも注目され、2020年に上梓した『オルタネート』では第42回吉川英治文学新人賞と第8回高校生直木賞を受賞。現役アイドルとして史上初の文化賞受賞という快挙を成し遂げた。そして、『オルタネート』と『なれのはて』では直木賞候補にも。その表現力は年々厚みを増し、アイドル・俳優・小説家・劇作家・映画監督と多くのジャンルで活躍し続けている。
『光一＆シゲのSHOWマン！！』では、堂本と加藤が世界の知られざる舞台エンタメSHOWを徹底調査。舞台をはじめ多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、SHOWにこだわる多彩なゲストとともに、舞台の楽しさを世に広く伝えていく。
ブロードウェイやラスベガスだけがSHOWではない。本番組では想像をはるかに超える舞台エンタメSHOWを堂本と加藤がVTRで鑑賞。2人が鋭いクリエイター目線も交えながら、さまざまなSHOWの魅力を徹底調査する。また、歌舞伎・2.5次元・現代演劇・最新ダンスパフォーマンスなど一見難しそうだが、見方が分かれば楽しめるエンタメの真髄も深掘り。その道を極めたゲストをスタジオに招き、奥深き魅力を語りつくす。
この番組を見れば、舞台エンタメSHOWのすばらしさが丸分かり。敷居が高いと思っていた公演でも「週末に見に行ってみよう」と思える総合エンタメ案内番組に仕上がっている。さらに、様々なエンタメSHOWの魅力を堂本と加藤が伝える中で、来年春に有明に開業予定の東京ドリームパーク（TDP）との連動も視野に入れ、番組の枠を超えた楽しさを提供していく。
なお、同局で毎週月曜よる11時15分から放送してきた『激レアさんを連れてきた。』は、この秋の放送をもってレギュラー放送終了となる。（modelpress編集部）
全2000回以上の上演記録を持ち、最もチケットが取れないショー“SHOCK”を手掛けた堂本光一さん、NEWSとしてはもちろん、作家・劇作家として高い評価を受ける加藤シゲアキさん、日本のショービズ界をけん引する2人をMCに迎え、世界中のあらゆるショーにフォーカスし、魅力を深掘る番組が誕生します。縁遠い方には少しハードルの高い舞台・ショーの世界を余すところなくご案内していきます。
◆堂本光一＆加藤シゲアキ、新番組「光一＆シゲのSHOWマン！！」スタート
◆堂本光一＆加藤シゲアキが舞台の魅力発信
◆藤本周二（テレビ朝日プロデューサー） コメント
