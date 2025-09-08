オリオールズ戦で2発

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地オリオールズ戦に「1番・DH」で出場。今季47号、48号と連発するなど2打数2安打2打点、3四球と活躍。5-2で勝ったチームに貢献した。日本時間深夜の爆発となったが、複雑な思いを抱くファンもいた。

大谷は初回、外角高めの球をセンターへ。豪快な先頭打者アーチでいきなり敵地をどよめかせた。さらに1-0で迎えた3回無死走者なしの第2打席でも、内角のボールを同じような位置へ運び、2打席連発。ナ・リーグトップのカイル・シュワーバーに1本差と迫る48号を放った。

日本ファンも深夜の豪快弾に歓喜。しかし、手放しでは喜べないファンもいた。理由は相手ピッチャーが同じ日本人の菅野智之だったから。この日は足に打球が直撃するアクシデントもあり、4回途中で降板。7安打4失点で負け投手になった。

X上では「嬉しいけどめちゃくちゃ複雑やなこれは…」「菅野も好きだから複雑…」「ショック」「菅野投手が大丈夫だといいな」「ジャイアンツファンとしては複雑すぎる」「足大丈夫かな」などとコメントが書き込まれていた。

それでもドジャースの5連敗を止める活躍に「起きたら大谷が爆発してた」「センター方向へのホームラン、絶好調の兆し」「これでシュワーバーと1本差なのすごい」と歓喜の声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）