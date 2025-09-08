奇想天外な球団サバンナ・バナナズ

米大リーグ・パドレスの本拠地ペトコ・パークで行われた常識外れの野球が脚光を浴びている。5日（日本時間6日）、米ジョージア州の人気球団「サバンナ・バナナズ」が試合を開催。ファイターズOBの杉谷拳士氏も出場する中、サーカス顔負けの衝撃プレーに「こんなの見たことない」と驚きの声が続出している。

世界最高峰のメジャーリーグでもまずお目にかかれない超絶プレーだ。バナナズが3-2とファイアーファイターズをリードして迎えた9回2死走者なしの場面。左翼手のロバート・アンソニー・クルーズはレフト後方に上がった打球をゆっくり追いかけると、後方宙返りしながらボールをキャッチした。着地すると、左ひざをついて左腕を高く掲げる決めポーズ。まるでアニメのヒーローのようだ。

試合を決めた曲芸の映像を、米スポーツメディア「ブリーチャー・リポート」の野球専門公式X「BRウォークオフ」が「バク宙キャッチで勝利だって?!」と記して投稿。衝撃の結末に、米ファンからは「こいつはクレイジーだ。こんなの見たことない」「この着地について話そうぜ」「信じられない！ 映画から飛び出したようなキャッチだ！」と仰天した様子の声が寄せられた。

バナナズはファウルボールを観客席のファンがキャッチすると打者がアウトになるなど、エンターテイメント性を追求した独自ルール「バナナ・ボール」を採用している奇想天外な球団。試合中に選手も審判も踊りだすなど、通常の野球とは一線を画す。杉谷氏は23年に続いて今回もファイターズガールの“きつねダンス”を披露するなど、ファンを盛り上げていた。



