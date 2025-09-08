その名も「ふじさん」という特急列車がある。新宿駅を起点に小田急線を走り、小田原を目前にしてJR御殿場線に直通。

そのまま箱根山の北側をぐるりと走って静岡県に入った先の終着駅が、御殿場だ。



夏の盛りの特急「ふじさん」。東京都心と御殿場の間には高速バスも走っているから、混雑しているというほどではない。それでもそこそこにお客は乗っている。

彼らはだいたい、PASMOかSuicaで小田急線の改札を通った人ばかりだ。

が、御殿場駅ではそのままタッチして改札を抜けることができない。おかげで「ふじさん」が到着した直後の御殿場駅の有人改札には、ICカードの精算を求める人で長い列ができていた。改札にいる駅員さんも手慣れた様子で対応しているから、いつもの光景なのだろう。

そして、10分近く待たされたのちに改札の外に出る。橋上駅舎の西口は「富士山口」、東口は「箱根乙女口」と名付けられている。

特急「ふじさん」の終着駅・御殿場は、東に箱根山、西に富士山というふたつの名峰に挟まれた、高原の駅なのだ。

人の流れは意外にも箱根乙女口の方へ

というわけで、駅の外に出れば、東側には箱根山、西側には富士山がくっきりと……と言いたいところだが、お生憎様。

箱根山は手の届きそうなところによく見えるが、富士山は霞がかった空のおかげか、駅の周りに集まるビルのおかげか、姿を見せてくれていない。

それでも夏の真っ盛りの御殿場は、観光客の姿も目立つ。富士登山御殿場ルートのスタート地点でもあるから、これから日本一の山に挑もうというのだろうか。

そう思いきや、人の流れは意外にも富士山口ではなく箱根乙女口の方に向いている。

荷物を抱えた外国人の姿も…？

どういうことかと誘われるように箱根乙女口に向かった。真ん中には富士山を模したようなオブジェの置かれたロータリー。その一角のバス乗り場のひとつに長い列ができていた。

しばらくするとやってきたのは漆黒の車体のシャトルバス。行き先は御殿場プレミアム・アウトレットだ。

つまり「ふじさん」に乗って御殿場駅にやってくるお客の中には、富士山ではなく箱根山の麓に広がるアウトレットモールを目的とする人が少なくないのである。

もちろんマイカーやレンタカー、また高速バスを使ってやってくる人もいるだろうが、「ふじさん」も日本最大のアウトレットモールへの立派な交通手段のひとつなのだ。

そんなアウトレットモールへの玄関口を兼ねる御殿場駅の箱根乙女口。ロータリーの向こうにはビジネスホテルの東横インがある。大きな荷物をいくつも抱えた外国人観光客が出入りしている。

箱根に富士にとなれば、外国人にとっても日本らしさを味わえる町ということか。

目抜き通りには大型店舗がズラリ

その先にはまっすぐ東に延びる幅広の目抜き通り。この道を少し進むと、すぐに南北に走る大通りにぶつかる。

ロードサイド系の店舗が連なるエリアもあり、なかなか交通量の多い一帯だ。

実質的な御殿場駅近くの中心市街地となっているのだろう。

駅前の古い商店街は衰退し、少し離れた大通り沿いが新たな中心に。地方都市ではよく見かける、そんな光景が御殿場にも広がっていた。

“静岡といえば”の人気店も

そんなロードサイド店舗の中のひとつに、静岡ではおなじみのハンバーグ店「さわやか」があった。

大通りが交わる交差点の角という一等地。入口を見ると、なんと360分待ちという札が架かっていた。

時刻はちょうどお昼過ぎ。つまりこの時間に予約をすれば、夕食でさわやかのハンバーグにありつけるといった按配だ。うーむ、恐ろしいまでの人気ぶりである。

それはともかく、整然とした大通りを中心とした東口、箱根乙女口。この様子を見るに、どうやら御殿場の町の中では比較的新しいエリアなのだろう。

町の昔からの姿を求め、富士山口側の西口へ

そういうわけで、駅の西口、つまり富士山口側に出てみよう。こちらに出れば、御殿場駅とその町の昔からの姿が見えてくるに違いない。

富士山口の駅前も、箱根乙女口と同じく立派なロータリーを持つ。

乙女口がどちらかというと正方形だったのに対し、こちらは駅のホームに並行するように南北に細長く、いささか年季が入っている印象だ。

市街地の中の狭い敷地にバスやタクシー乗り場などを含めた駅前広場を設けたということなのだろう。

目の前にホテルがあって、その脇から「マイロード」という名の商店街が続いている。

足を踏み入れた途端に“昭和感”が…

さっそくその商店街の中へ歩を進める。入口の近くには、「マウント劇場」という看板を掲げ、それでいてシャッターの降りた大きな建物がある。

なんでも、かつては映画館だったという。

ひと昔前、昭和の時代にはどの町にも映画館があった。そんな時代の面影が、御殿場駅前に残っている。

マウント劇場の脇の路地に入ると、スナックの類いが集まっている裏道に出る。マウント劇場に昭和の面影を感じたが、小さいながらもスナック街があるあたりもまた、昭和の空気感。

訪れたのが昭和とは正反対、酷暑の令和の真っ昼間だから情緒を感じるようなことはなかったが、駅前にこうした一角があるあたり、往年の御殿場駅の賑わいを察することができるというものだ。

ナゾのエリア「新橋銀座」も

マイロードを西に抜けた先には、県道153号線が南北に通る。この道沿いにも商店などが点在していて、2車線道路ながらクルマ通りも多い。

御殿場の古くからのメインストリートといったところだろうか。

少し南に歩くと、新橋浅間神社という赤い鳥居の立派なお社もある。鎌倉時代初期に源頼朝が富士の巻狩をした折に創建されたとも伝わる古社だ。

ちなみに、この神社の名にある「新橋」は、御殿場駅を含む駅前一帯の町名だ。

その中には「新橋銀座」なるエリアまで。東京の新橋や銀座とは比ぶべくもないけれど、御殿場駅に紐付く古くからの市街地であろうことはよくわかる。

新橋浅間神社の西側には昭和通りと名付けられたこれまた比較的交通量の多い通りが南北に走る。

ところどころに居酒屋やビジネス旅館があったりするから、御殿場駅前エリアの繁華街の一端なのだろう。

そんな中、どうしたって気になるゾーンがある。路地を入った先の「御殿場新天地」という一角だ。

プチ歓楽街には何がある？

バラック建てのような小さな建物がひとところに集中し、どれもこれもスナックなどの看板を掲げている。

脇には大きな空き地があったが、これはスナック長屋か何かを取り壊した跡なのだろう。「新天地」の名からもわかるように、いわばここは御殿場のプチ歓楽街なのだ。

なぜ御殿場にはスナックが多いのか

駅前といい、新天地といい、どうにも御殿場の町にはスナックを中心とした歓楽街が多い。

箱根山と富士山に挟まれた高原都市にしては、ちょっぴり違和感を抱く。

登山客が下山後にスナックに立ち寄るとも思えないし、御殿場市の人口は約8万人。駅前にいくつものスナックが集まるような、歓楽の町とは考えにくい。いったい、どういうわけなのか。

このナゾの答えは、きっと町の歴史の中にあるはずだ。

いつ御殿場は栄えはじめた？

古の御殿場には、古代の東海道が通っていたという。江戸時代の東海道は箱根の山の中を抜けているが、それ以前は箱根山の北側を通る足柄経由がメインルートだったのだ。

いまの道路交通の大動脈たる東名高速道路もそちらを通っている。古代道路と高速道路は類似性がよく指摘されるというが、ここもまたその例のひとつというわけだ。

江戸時代に入って新たな東海道が整備されてからも、足柄・御殿場経由は矢倉沢往還として人の往来が保たれた。

そうした背景もあって、江戸時代初期には徳川家康のための御殿御茶屋（休憩所）が設けられている。これが「御殿場」の名の由来だ。

大御所として駿府（静岡）に暮らしていた家康が、江戸と行き来するときにこの道を使っていたのだろうか。

明治には近代都市として飛躍

そんな背景を持つ御殿場は、明治に入ると近代都市としていち早く飛躍する。1889年に東海道線が開通し、御殿場駅が開業したのだ。

同時期には富士登山の御殿場ルートが開かれ、一時期は山梨との県境付近までの馬車鉄道も走っていた。馬車鉄道は戦前に廃止されているが、いまでも廃線跡が「馬車道」の名で道路として残っている。

新橋、銀座、馬車道とはなかなかハイカラな御殿場だが、ともあれこうして御殿場駅を中心に市街地が形成されたのだ。

ところが、1934年に運命が一変する。

御殿場の運命が変わったワケ

現在の熱海・三島経由の東海道線が開通し、御殿場経由の旧線は御殿場線と改称、いわばローカル線の立場に転落したのだ。

東西を結ぶ主要な列車は新線を走り、すっかり御殿場線は裏街道。ターミナルの御殿場駅とその町も岐路に立たされた。

それでも御殿場の町は一定の存在感を保つ。というのも、日露戦争直後あたりから軍が進出し、市域の一部が演習場になったのだ。

その演習場は終戦と共に米軍の管理となり、返還後には自衛隊の東富士演習場としていまにも続いている。

御殿場新天地をはじめとする御殿場駅近くの歓楽ゾーンが形成されたのは、米軍の演習場だった時代のことだという。多くの将兵のための慰安の施設として赤線地帯が形成された。

実際には、戦前戦中の日本陸軍の時代からそれに類する施設はあったのかもしれない。いずれにしても、御殿場駅前の一帯は軍の兵隊さんのための歓楽街という顔を持っていたのである。

今ではすっかりリゾートの町に

そんな時代も、いまや遠い過去に追いやられた。兵隊さんの歓楽街という側面はとうに消え失せている。少しばかり寂しさを感じる御殿場駅富士山口の商店街と、360分待ちの「さわやか」、そしてアウトレットモール。

高原地帯ということもあって、戦前から別荘地として御殿場を選ぶ要人も多かったという。いまではゴルフ場も多くなり、すっかりレジャー、リゾートの町という一面が強くなってきている。

東名高速道路が通り、高速バスも東京都心と御殿場を結ぶ。特急「ふじさん」も都心と御殿場を結ぶいくつもの交通手段の一翼を担う。

どちらかだけでもいいところ、この時代にして特急列車がいまも走り続けているあたり、東京から御殿場を目指す人は多いのだ。

東京から1時間半から2時間ほどの旅。昭和の面影をかすかに残しつつ、さわやかな高原の風が吹く御殿場の町が待っている。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）