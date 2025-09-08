エマニュエル・トッド氏は、イランの核武装について肯定的な姿勢を示している。その理由とは何か。（通訳＝大野舞）

核兵器に関する「歴史的教訓」

6月13日、イスラエルが、イランへの先制攻撃に踏み切り、核関連施設などを空爆し、軍幹部や科学者の「斬首作戦」も敢行しました。続く6月21日、今度は米軍がトマホークミサイルとバンカーバスターでイランの核施設を空爆しました。

イランだけでなく中露や国連事務総長が「国連憲章や国際法違反でイランの主権や領土への侵害だ」と非難しましたが、欧米では、ガザへの攻撃ほど強い反発は起きていません。「イランは核を持つべきではない」という米国とイスラエルの言い分を多くの人が共有しているからでしょう。日本の方も大部分は同じ認識だと思います。



しかし私は「イランの核武装は何の問題もない」と考えます。それどころか、「日本の核武装と同様に、むしろイランは核武装した方が望ましい」と。

核兵器に関して一つの歴史的教訓があります。「核戦争のリスクは“不均衡”から生まれる」です。1945年の状況がまさにそうで、世界で米国だけが核を保有していたために、広島と長崎でこれを使用できたのです。

逆に冷戦時代に核戦争は起きませんでした。戦後、第三次まで続いた印パ戦争も、双方が核武装した後に収まり、時折、武力衝突は起こすものの戦争にまでは至っていません。

今日、地域的緊張が高まっているのは、東アジアと中東です。核を持たない日本が核を持つ中国と北朝鮮に対峙し、中東ではイスラエルだけが核を持っている。つまり“核の不均衡”が生じていて、これが不安定な状況をつくりだしているのです。日本の核保有が東アジアの地域的安定に寄与するのと同じように、イランの核保有は、イスラエルの暴走に対する抑止として機能し、中東地域の安定に寄与するはずです。

核を容認しない偏見

約20年前、私が日本の核武装に初めて言及した際、日本の方々の反応はなかなか興味深いものでした。

いろいろなコメントをまとめると「日本の核保有など現実的にあり得ない！ しかし『日本も核を持っていい』と発言するとは、なかなか感じの良い西洋人だなあ」といった反応でした。

例えば、フランスの典型的な知識人は、「フランスの核保有は問題ない。西洋人である我々は理性を持ち、信頼に値するからだ。しかし非西洋人にはその資格がない」とおそらく無意識に思い込んでいる。イスラエルが持つ核をなぜイランは持ってはいけないのか。そこには非西洋のイランへの偏見が潜んでいるのです。

私が日本やイランの核保有をとくに問題視しないのは、日本人やイラン人にフランス人と同じ「理性」や「人間性」があると信じているからです。家族構造の違いから「世界の多様性」を研究してきた私は、各地の偉大な文明に対して、西洋的な軽蔑の態度は取らないように心がけてきました。しかし、いまや世界の文化的多様性を見ようとしないことが“西洋の最大の弱点”となっています。ウクライナ戦争での敗北も、ロシアの実力を見誤ったことが原因です。そして、イランに対しても同様の過ちを犯している。

イランへの攻撃に関する欧米メディアの支配的な見方はこうです。当初トランプは、イランへの攻撃をためらっていた。平和を望み、イランと交渉を始めたが、交渉が難航するなかで、イスラエル軍の華々しい戦果に乗じて、心変わりをした、と。

私が愛読するアルセーヌ・ルパンの作者、モーリス・ルブランはこう言います。「もし我々が持っているすべての事実が、我々が持っている解釈と一致するならば、その解釈は正しいものである可能性が高い」。はたしてトランプは本当にためらっていたのか。「ためらっていたというのは嘘だ」という仮説に立てば、装われた「ためらい」の背後にある一貫性が見えてきます。

