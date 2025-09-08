〈《通勤ラッシュを支える裏方》令和の時代も残る珍バイト「押し屋」の経験者（20代）が明かす“意外な仕事内容”と“命の危険を感じた瞬間”〉から続く

朝の通勤ラッシュに登場する「押し屋」と呼ばれるアルバイト。満員電車に客を押し込む役割を担い、定時運行に欠かせない存在だ。

【画像】押し屋が「ちゅうちょなく押して」と指導されるのは…

経験者に内情を聞くと、「年間を通じてもっとも電車が止まる時期は？」「線路に落とし物をして拾ってもらえる優先順位は？」といった、トリビアを教えてくれた。そんな押し屋に語り継がれる社員からの教えが「女性専用車両にはなるべく近づくな」。いったいなぜなのか--。（全2本の2本目／最初から読む）



令和の“押し屋”バイトが女性専用車両に近づかない理由とは？（写真：HiLens/イメージマート）

「サラリーマンって大変ですね」

押し屋は「押し」だけをしているわけではなく、駅ホームの安全確保もメイン業務だ。電車を待つ客の列を整理し、ホームの端を歩かないよう注意する。災害や人身事故の影響でダイヤが大幅に乱れた際には、ホームが人であふれないよう、階段を通行止めにする権限も持つ。

そんな押し屋にとって、繁忙期は4月だという。現役の押し屋、岡野ケンジさん（仮名、20代）が解説する。

「入学、入社の時期で、ただでさえ人が多いのに、満員電車に慣れていない人が多く、体調不良者が続出するんです。ほぼ毎日と言っていい」

地方から出てきた人にとって、都心の通勤ラッシュは味わったことのない恐怖だろう。岡野さんは断言する。「4月は電車が止まるものだと知っておいてほしい」

コロナ禍を経て、テレワークや時差出勤が浸透し、混雑率もかつてほどではないとはいえ、今でも押しつぶされそうになった経験がある人は多いはずだ。昭和の時代にはすし詰めになった客の圧力で、電車の窓ガラスが割れることも頻繁に起きていたというから恐ろしい。

ちなみに月曜日も体調不良者が増えるという。理由は推して知るべし……だろう。

逆に、7、8月は夏休みで学生たちが姿を消すため、「押し」の仕事は楽になるという。学校が多い方面は空くが、ビジネス街が多い品川・東京方面はあまり変わらないという。大学生の岡野さんは苦笑する。「サラリーマンって大変ですね」

4月に次ぐ繁忙期は9月。夏休みが終わって新学期が始まる。不思議なことに、学生たちは通勤ラッシュの感覚を忘れているんだとか。

そして、押し屋がもっとも緊張感に包まれるのが6月。梅雨の時期だ。とにかくドアに傘が挟まる。細い傘ではセンサーが感知せず、ドアが無事に閉まったと勘違いして発車してしまう恐れがある。その場合、押し屋たちは即座に非常停止ボタンに走らなくてはならない。

当然、ボタンを押せば、周辺の路線もすべて停止するため、今度はホーム上の整理と客からの苦情対応に追われることになる。

岡野さんによると、客同士のトラブルでもっとも多いのが「列の横入り」。次に「痴漢の申告」。そして「女性専用車両に男性がいる」、「足を踏まれた」、「ぶつかった」……。

最悪なのは、痴漢を疑われた人が線路に降りて逃走した場合だ。非常停止ボタンが押されるのは言うまでもないが、身柄が確保されるまで運行がストップする。実際、昨年5月には新宿駅で線路に降りたまま行方不明になる事案が発生。新宿を発着するすべてのJRが長時間止まり、影響はすべての路線の駅にまで広がったのだ。

岡野さんによると、押し屋をしている駅にはほぼ毎日、私服警官が現れ、駅事務室で防犯カメラのチェックをしていくという。この国はどれだけ痴漢が多いのだろうか。

押し屋は「女性専用車両に近づかない…」その理由とは？

苦労の絶えない押し屋だが、先輩から語り継がれている教えがある。それが「女性専用車両には近づくな」だ。しかも男女問わずだという。

女性専用車両は、都市部の鉄道で通勤時間帯に適用される。当然、痴漢防止が目的だ。

昨春まで押し屋をしていた佐藤遥香さん（仮名、20代）によれば、目の前で女性同士のつかみ合いのけんかが始まったこともあり、最後は警察が呼ばれる事態になったという。

だが、押し屋が女性専用車両に近づかない最大の理由は「わざと乗ろうとする男性客」にあるという。鉄道会社にとって悩ましい問題だ。佐藤さんによると、「間違ってなのか、わざとなのかは分かりませんが、その男性客を止めるのは必ず社員が対応する決まりになっています」。

「男性が乗ってはいけないわけではなく、あくまで任意のお願いです」。そのため、わざとトラブルを誘発してその様子を動画に撮り、SNSなどにアップする集団もいるという。

女性専用車両の是非はともかく、現役押し屋の岡野さんが付け加える。

「最近は何かあればすぐに私たちにスマホを向けて撮影しようとする客もいます。実際、他の駅では撮影動画がSNSにアップされたこともあります。それを受けて、そういった場合にはすぐに名札を隠すように会社から指示がありました」

財布？靴？ すぐに拾ってもらえる落とし物は…

続いては落とし物の話題。混雑時にはもみくちゃになりながら、線路に落とし物をしてしまう人も多い。Suica（スイカ）やPASMO（パスモ）などの交通系ICカード、財布、スマホ、イヤホン……。中にはかばんや靴、サンダルを落とすケースもあるという。

ちなみに、線路内の落とし物を拾うのは必ず社員とJRの内規で決まっている。

では、真っ先に拾ってもらえるものは何か。佐藤さんも岡野さんも口をそろえてこう言う。「切符や、Suicaなどの交通系ICカードです」。なぜなのか。

Suicaがなければ目的地に着いても外に出られなくなるからだ。場合によっては電車を止めてでも拾うことがあるという。

最近、一番多いのがイヤホンの片方。小さくて見つけにくく、終電後の捜索になる。そのため、持ち主も諦めることが多いという。ハンカチや傘などはラッシュ時間帯を過ぎてから拾って、帰宅時に渡している。

佐藤さんが驚いたのが、女性客のサンダルが脱げ落ちてしまった際のことだ。出場に影響はないとはいえ、さすがに裸足で出勤させるわけにもいかない。社員に連絡すると、サンダルを拾うことなく駅事務室へ。実は駅事務室には予備のサンダルやスニーカーが用意されているのだ。

「5セットくらいはありました。ぼろぼろのクロックスや黒いスニーカーで、なるべく足のサイズに合うものを渡しました。女性にはぶかぶかでしたけど……」（佐藤さん）

岡野さんによると、拾う優先順位は、切符やSuica（モバイルSuicaの場合はスマホも）→財布やスマホ→それ以外。つまり、Suica機能の有無でスマホは優先回収されるか、後回しとなって帰宅時に渡されるかが決まるのだ。なんとも鉄道会社らしいではないか。

岡野さんが職場に求めること

朝のスキマ時間のアルバイトとして人気の押し屋だが、岡野さんには改善してほしいこともあるという。

「まず押し屋にはマニュアルがありません。アルバイトの『口伝』なんです。お客さまの安全を預かる上で、それでいいのかと思います」（岡野さん）

また、JR社員の中には「乗り継ぎや電車の遅れを案内する際に、ろくに確認もせずに間違った情報を伝える人や、ダイヤ乱れの際に絶対に謝らない人もいます。確かにJRに原因や責任がないケースもありますが、僕らはひたすら頭を下げているのに……」とも打ち明ける。

最後にお客さんへの要望を聞くと、こんな答えが返ってきた。

「運行の問題や駅設備に対する不満はカスタマーサポート窓口に言ってください。僕らアルバイト風情に何を言っても解決しません」（岡野さん）

くれぐれもカスハラはやめましょう。

（目黒 龍）