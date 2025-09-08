堂本光一＆加藤シゲアキが新番組でMCタッグ 『激レアさん』はレギュラー放送終了
DOMOTOの堂本光一とNEWSの加藤シゲアキがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『光一＆シゲのSHOWマン!!』（毎週月曜 後11：15〜11：45※一部地域を除く）が10月からスタートすることが決定した。これに伴い、2016年10月から放送されてきた『激レアさんを連れてきた。』レギュラー放送終了となる。新番組では、国内演劇の歴史を塗り替えた光一、小説家としても活躍する加藤が舞台の楽しさを発信していく。
【写真】堂本光一、上白石萌音らミュージカルに出演する豪華俳優陣たち
光一といえば帝国劇場史上最年少座長を務めた2000年11月初演の『MILLENNIUM SHOCK』以来、24年続いたミュージカル『SHOCK』シリーズで、舞台人としての鮮烈な才能が開花。2005年からはタイトル・内容ともに一新した『Endless SHOCK』で作・構成・演出・主演をすべて担当し、ダイナミックな階段落ちやフライング、殺陣など、圧巻の演出で観客の心を掴み続けてきた。
また、2024年5月には公演回数が2018回に達し“国内演劇における代役なしの単独主演最多上演記録”を更新。同年11月に2128回目の公演をもって、シリーズに幕を下ろした後も、語り草となっている。
一方、加藤はNEWSのメンバーとしてアイドル活動を展開する中、2012年には『ピンクとグレー』で小説家デビュー。同作は2016年に映画化もされるなど、大きな話題に。類まれな筆力は文壇からも注目され、2020年に上梓した『オルタネート』では第42回吉川英治文学新人賞と第8回高校生直木賞を受賞。“現役アイドルとして史上初の文化賞受賞”という快挙を成し遂げた。そして、『オルタネート』と『なれのはて』では、直木賞候補にも。アイドル・俳優・小説家・劇作家・映画監督…と多ジャンルで活躍し続けている。
番組ではそんな光一と加藤が「世界の知られざる舞台エンタメSHOW」を徹底調査。舞台をはじめ多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、SHOWにこだわる多彩なゲストとともに、舞台の楽しさを世に広く伝えていく。
また、想像をはるかに超える舞台エンタメSHOWを、光一と加藤がVTRで鑑賞。2人がするどいクリエイター目線も交えながら、さまざまなSHOWの魅力を徹底調査する。また、歌舞伎・2.5次元・現代演劇・最新ダンスパフォーマンスなど「一見難しそうだが、見方が分かれば楽しめるエンタメの真髄」も深堀り。その道を極めたゲストをスタジオに招き、奥深き魅力を語りつくす。
さらに、さまざまなエンタメSHOWの魅力を堂本と加藤が伝えるなかで、来年の春、有明に開業予定の東京ドリームパーク（TDP）との連動も視野に入れ、番組の枠を超えた楽しさを提供していく。
■藤本周二（テレビ朝日プロデューサー） コメント
全2000回以上の上演記録を持ち、最もチケットが取れないショー“SHOCK”を手掛けた堂本光一さん、NEWSとしてはもちろん、作家・劇作家として高い評価を受ける加藤シゲアキさん、日本のショービズ界をけん引する２人をMCに迎え、世界中のあらゆるショーにフォーカスし、魅力を深掘る番組が誕生します。縁遠い方には少しハードルの高い舞台・ショーの世界を余すところなくご案内していきます。
光一といえば帝国劇場史上最年少座長を務めた2000年11月初演の『MILLENNIUM SHOCK』以来、24年続いたミュージカル『SHOCK』シリーズで、舞台人としての鮮烈な才能が開花。2005年からはタイトル・内容ともに一新した『Endless SHOCK』で作・構成・演出・主演をすべて担当し、ダイナミックな階段落ちやフライング、殺陣など、圧巻の演出で観客の心を掴み続けてきた。
また、2024年5月には公演回数が2018回に達し“国内演劇における代役なしの単独主演最多上演記録”を更新。同年11月に2128回目の公演をもって、シリーズに幕を下ろした後も、語り草となっている。
一方、加藤はNEWSのメンバーとしてアイドル活動を展開する中、2012年には『ピンクとグレー』で小説家デビュー。同作は2016年に映画化もされるなど、大きな話題に。類まれな筆力は文壇からも注目され、2020年に上梓した『オルタネート』では第42回吉川英治文学新人賞と第8回高校生直木賞を受賞。“現役アイドルとして史上初の文化賞受賞”という快挙を成し遂げた。そして、『オルタネート』と『なれのはて』では、直木賞候補にも。アイドル・俳優・小説家・劇作家・映画監督…と多ジャンルで活躍し続けている。
番組ではそんな光一と加藤が「世界の知られざる舞台エンタメSHOW」を徹底調査。舞台をはじめ多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、SHOWにこだわる多彩なゲストとともに、舞台の楽しさを世に広く伝えていく。
また、想像をはるかに超える舞台エンタメSHOWを、光一と加藤がVTRで鑑賞。2人がするどいクリエイター目線も交えながら、さまざまなSHOWの魅力を徹底調査する。また、歌舞伎・2.5次元・現代演劇・最新ダンスパフォーマンスなど「一見難しそうだが、見方が分かれば楽しめるエンタメの真髄」も深堀り。その道を極めたゲストをスタジオに招き、奥深き魅力を語りつくす。
さらに、さまざまなエンタメSHOWの魅力を堂本と加藤が伝えるなかで、来年の春、有明に開業予定の東京ドリームパーク（TDP）との連動も視野に入れ、番組の枠を超えた楽しさを提供していく。
■藤本周二（テレビ朝日プロデューサー） コメント
全2000回以上の上演記録を持ち、最もチケットが取れないショー“SHOCK”を手掛けた堂本光一さん、NEWSとしてはもちろん、作家・劇作家として高い評価を受ける加藤シゲアキさん、日本のショービズ界をけん引する２人をMCに迎え、世界中のあらゆるショーにフォーカスし、魅力を深掘る番組が誕生します。縁遠い方には少しハードルの高い舞台・ショーの世界を余すところなくご案内していきます。