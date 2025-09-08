初戦で歴史的敗戦のドイツがホームで勝利。スペインはトルコを６−０と圧倒【W杯欧州予選／９月７日全８試合結果】
北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月７日に開催された全８試合で、圧倒的な強さを見せつけたのがグループEのスペインだ。トルコとのアウェーゲームをメリーノなどのハットトリックで６−０と制し、今予選２連勝と順調に勝点を積み上げた。ヤマル、ペドリ、オジャルサバルらが軸のアタックは迫力満点で、トルコを完全粉砕した格好だ。
グループAでは、初戦黒星とスロバキアに歴史的な敗戦を喫したドイツがホームで北アイルランドと対戦。前半は１−１のスコアだったが、後半にヴィルツが直接蹴り込んだFK弾などでゴールを重ねて３−１と今予選初勝利を収めた。ただ、他方でスロバキアがルクセンブルクを１−０と退けたため、ドイツは２節を終えて３位に甘んじている。
グループGでは、オランダが首位をキープ。敵地でのリトアニア戦は２−０から一旦追いつかれる展開だったが、64分、デパイの強烈なヘッド弾で勝ち越して、そのまま逃げ切った。同日にフィンランドを３−１と破ったポーランドと同勝点ながら、オランダは消化試合がひとつ少ない状況で、その分優位に立つ。
その他の結果を含め、９月７日に行なわれたグループの順位表と次節の対戦カードは以下の通りだ。
【グループA】
１位 スロバキア 勝点６／２勝０分０敗／３得点・０失点
２位 北アイルランド 勝点３／１勝０分１敗／４得点・４失点
３位 ドイツ 勝点３／１勝０分１敗／３得点・３失点
４位 ルクセンブルク 勝点０／０勝０分１敗／１得点・４失点
９月４日（左がホームチーム、以下同）
ルクセンブルク １−３ 北アイルランド
スロバキア ２−０ ドイツ
９月７日
ルクセンブルク ０−１ スロバキア
ドイツ ３−１ 北アイルランド
10月10日
北アイルランド − スロバキア
ドイツ − ルクセンブルク
【グループE】
１位 スペイン 勝点６／２勝０分０敗／９得点・０失点
２位 ジョージア 勝点３／１勝０分１敗／５得点・３失点
３位 トルコ 勝点３／１勝０分１敗／３得点・８失点
４位 ブルガリア 勝点０／０勝０分２敗／０得点・６失点
９月４日
ジョージア ２−３ トルコ
ブルガリア ０−３ スペイン
９月７日
ジョージア ３−０ ブルガリア
トルコ ０−６ スペイン
10月11日
ブルガリア − トルコ
スペイン − ジョージア
【グループG】
１位 オランダ 勝点10／３勝１分０敗／14得点・３失点
２位 ポーランド 勝点10／３勝１分１敗／８得点・４失点
３位 フィンランド 勝点７／２勝１分２敗／６得点・８失点
４位 リトアニア 勝点３／０勝３分２敗／５得点・７失点
５位 マルタ 勝点２／０勝２分３敗／１得点・12失点
９月４日
リトアニア １−１ マルタ
オランダ １−１ ポーランド
９月７日
リトアニア ２−３ オランダ
ポーランド ３−１ フィンランド
10月９日
フィンランド − リトアニア
マルタ − オランダ
【グループJ】
１位 北マケドニア 勝点11／３勝２分０敗／11得点・２失点
２位 ベルギー 勝点10／３勝１分０敗／17得点・４失点
３位 ウェールズ 勝点10／３勝１分１敗／11得点・６失点
４位 カザフスタン 勝点３／１勝０分４敗／３得点・11失点
５位 リヒテンシュタイン 勝点０／０勝０分５敗／０得点・19失点
９月４日
カザフスタン ０−１ ウェールズ
リヒテンシュタイン ０−６ ベルギー
９月７日
北マケドニア ５−０ リヒテンシュタイン
ベルギー ６−０ カザフスタン
10月10日
カザフスタン − リヒテンシュタイン
ベルギー − 北マケドニア
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
