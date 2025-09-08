ドイツはホームで北アイルランドに勝利。(C)Getty Images

　北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月７日に開催された全８試合で、圧倒的な強さを見せつけたのがグループEのスペインだ。トルコとのアウェーゲームをメリーノなどのハットトリックで６−０と制し、今予選２連勝と順調に勝点を積み上げた。ヤマル、ペドリ、オジャルサバルらが軸のアタックは迫力満点で、トルコを完全粉砕した格好だ。

　グループAでは、初戦黒星とスロバキアに歴史的な敗戦を喫したドイツがホームで北アイルランドと対戦。前半は１−１のスコアだったが、後半にヴィルツが直接蹴り込んだFK弾などでゴールを重ねて３−１と今予選初勝利を収めた。ただ、他方でスロバキアがルクセンブルクを１−０と退けたため、ドイツは２節を終えて３位に甘んじている。

　グループGでは、オランダが首位をキープ。敵地でのリトアニア戦は２−０から一旦追いつかれる展開だったが、64分、デパイの強烈なヘッド弾で勝ち越して、そのまま逃げ切った。同日にフィンランドを３−１と破ったポーランドと同勝点ながら、オランダは消化試合がひとつ少ない状況で、その分優位に立つ。

 その他の結果を含め、９月７日に行なわれたグループの順位表と次節の対戦カードは以下の通りだ。
 
【グループA】
１位　スロバキア　　　勝点６／２勝０分０敗／３得点・０失点
２位　北アイルランド　勝点３／１勝０分１敗／４得点・４失点
３位　ドイツ　　　　　勝点３／１勝０分１敗／３得点・３失点
４位　ルクセンブルク　勝点０／０勝０分１敗／１得点・４失点

９月４日（左がホームチーム、以下同）
ルクセンブルク　１−３　北アイルランド
スロバキア　２−０　ドイツ
９月７日
ルクセンブルク　０−１　スロバキア
ドイツ　３−１　北アイルランド
10月10日
北アイルランド　−　スロバキア
ドイツ　−　ルクセンブルク

【グループE】
１位　スペイン　　　勝点６／２勝０分０敗／９得点・０失点
２位　ジョージア　　　　勝点３／１勝０分１敗／５得点・３失点
３位　トルコ　　勝点３／１勝０分１敗／３得点・８失点
４位　ブルガリア　　勝点０／０勝０分２敗／０得点・６失点

９月４日
ジョージア　２−３　トルコ
ブルガリア　０−３　スペイン
９月７日
ジョージア　３−０　ブルガリア
トルコ　０−６　スペイン
10月11日
ブルガリア　−　トルコ
スペイン　−　ジョージア

【グループG】
１位　オランダ　　　　勝点10／３勝１分０敗／14得点・３失点
２位　ポーランド　　　勝点10／３勝１分１敗／８得点・４失点
３位　フィンランド　　勝点７／２勝１分２敗／６得点・８失点
４位　リトアニア　　　勝点３／０勝３分２敗／５得点・７失点
５位　マルタ　　　　　勝点２／０勝２分３敗／１得点・12失点

９月４日
リトアニア　１−１　マルタ
オランダ　１−１　ポーランド
９月７日
リトアニア　２−３　オランダ
ポーランド　３−１　フィンランド
10月９日
フィンランド　−　リトアニア
マルタ　− オランダ

【グループJ】
１位　北マケドニア　　　　勝点11／３勝２分０敗／11得点・２失点
２位　ベルギー　　　　　　勝点10／３勝１分０敗／17得点・４失点
３位　ウェールズ　　　　　勝点10／３勝１分１敗／11得点・６失点
４位　カザフスタン　　　　勝点３／１勝０分４敗／３得点・11失点
５位　リヒテンシュタイン　勝点０／０勝０分５敗／０得点・19失点

９月４日
カザフスタン　０−１　ウェールズ
リヒテンシュタイン　０−６　ベルギー
９月７日
北マケドニア　５−０　リヒテンシュタイン
ベルギー　６−０　カザフスタン
10月10日
カザフスタン　−　リヒテンシュタイン
ベルギー　−　北マケドニア

【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部
