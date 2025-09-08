¡ÖÃã¿Í¤ä¤Ã¤¿¤é°ìÉþÎ©¤Æ¤È¤Ã¤¿¤ï¡×¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãàÐÎ¤Óá¤Ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë3Ëü¿Í¤¬´¶Æ°¡Ö¶ç¤¬½ñ¤±¤½¤¦¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤è¤Ê¤¡¡×
¤É¤³¤«¡ÖÐÎ¤Ó¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë......¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û92.2Ëü²óÉ½¼¨¡¢3Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼á¤ò¸«¤ë
2025Ç¯9·î2Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¸å¡¡¹ßÎ¢É×¡×¡Ê¡÷ato_orio¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÆâÉô¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶À¤Î²£¤Ë¤Ê¤¼¤«¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï......¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡©¡¡
¡Ö¸å¡¡¹ßÎ¢É×¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢²èÁü¤È¶¦¤Ë¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾è¤Ã¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Ý¥È¥¹¤¬À¸¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¡£
ÃãÆ»¤Î¡Ø³Ý¤±²ÖÆþ¤ì¡Ù¤ä¤ó¡£
¤á¤Ã¤Á¤ãÐÎ¤Ó¤È¤ë¤ä¤ó¡£
Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¥Ý¥È¥¹¡£
Ãã¿Í¤ä¤Ã¤¿¤é°ìÉþÎ©¤Æ¤È¤Ã¤¿¤ï¡£
¤¢¤Ö¤Í¤¨¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤Î¾þ¤êÊý¤Ï¡¢¡Ö³Ý¤±²ÖÆþ¤ì¡×¤«¤â......¡£
²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÉ÷Î®¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï5Æü¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸å¡¡¹ßÎ¢É×¡×¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
°ì¶ç±Ó¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë
¡Ö¸å¡¡¹ßÎ¢É×¡×¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¡Ö³Ý¤±²ÖÆþ¤ì¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï8·î²¼½Ü¤Î¤ªÃë¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¡£
¤½¤ÎÆü¡¢´Ñ¸÷¤Ç³à¸¶¿ÀµÜ¤òË¬¤ì¤¿¡Ö¸å¡¡¹ßÎ¢É×¡×¤µ¤ó¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¶áÅ´¡¦À¦Ëµ¸æÎÍÁ°±Ø¡ÊÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¡Ë¹½Æâ¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢º£²óÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¡Ö³Ý¤±²ÖÆþ¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Ìµµ¡¼Á¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁð²Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡Ø±Ø¤ÎÀ¸¤±²Ö¡Ù¤È¤«¡ØÏ©Â¦ÂÓ¤Î²Ö¡Ù¤È¤«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ê¾ì½ê¤Î²Ö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸«¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö¸å¡¡¹ßÎ¢É×¡×¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¿¢Êª¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¸å¡¡¹ßÎ¢É×¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¾Êª¤Ï¥Ý¥È¥¹¡£ÀÄÍÕ¤Î¼ïÎà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÕ¤¬²«¿§¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥é¥¤¥à¥Ý¥È¥¹¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥Ç¥£¥¹¥«¥ó¥Á¥¢¤È¤¤¤¦¥Ä¥æ¥¯¥µ¤ÎÃç´Ö¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö¸å¡¡¹ßÎ¢É×¡×¤µ¤ó¡Ë
¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê5ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤è¤Ê¤¡¡×
¡ÖÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿ÐÎ¤Ó¼ä¤Ó¤Ç¶ç¤¬½ñ¤±¤½¤¦¡×
¡Ö¤³¤ì¤¢¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë¶õ´Ö¤¬¿ð¡¹¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¡Ø¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë²Ö¤òÀ¸¤±¤ë¡Ù¤Î¤¬ÐÎ¤Ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤³¤½ºîË¡¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×