◇インターリーグ ドジャース5−2オリオールズ（2025年9月7日 ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が、7日（日本時間8日）のオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、1試合2本塁打を放つなど勝利に貢献。チームの連敗を「5」で止めた。また、ナ・リーグの本塁打王争いを演じるフィリーズ・シュワバーには、ついに1本差まで迫った。

大谷は、メジャー初対決となったオリオールズの先発・菅野智之投手（35）から、圧巻の2打席連続本塁打を放った。初回はカウント1−0からの2球目だった。外角高めのシンカーをすくいあげると、打球はバックスクリーン右へ消える豪快な一発。打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離は411フィート（約125メートル）となった。今季12本目の先頭打者弾は歴代3位タイの記録で、1位の24年シュワバー（15本）まで、あと3本に迫った。

さらに3回だ。2−0からの3球目、内角直球を振り抜くと今度も中堅右へ放り込む豪快な一発を披露した。マウンドの菅野は小首をかしげながら振り返って打球を確認すると、ぶ然とした表情で見送るしかなかった。

試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は「先頭で翔平がホームランを打ってくれて、ベンチが一気に活気づいたのは大きかった」と称賛。さらに大谷、ベッツ、フリーマンのMVPトリオの活躍を聞かれると、「素晴らしかった。翔平は5回出塁した。ムーキーも本当にいいスイングをしていた、今日ももう1本惜しい打球があった。フレディもいい打席があった。全体的にエネルギーが良かったし、プレーの質も良かった。下位打線の選手たちもちゃんと役割を果たしてくれた」と目じりを下げた。

ドジャースは前日の同戦で、先発した山本由伸投手（27）が9回2死まで無安打無得点の快投を続けたが、ホリデーに痛恨のソロ本塁打を浴び、2015年の岩隈久志以来、日本投手3人目（4回目）のノーヒットノーランの大記録を逃すと、救援投手が崩れてまさかのサヨナラ負け。泥沼の5連敗となった。

それでも指揮官は「選手たちは落ち込むことなく、むしろ前を向いて試合を勝ちにいこうという雰囲気だった。そのこと自体がチームの自信を物語ってると思う。それに翔平やムーキーがあれだけの活躍をしてくれるのも、もちろん大きな助けになる」と語っていた。