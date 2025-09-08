9月7日、パリロンシャン競馬場で行われたムーランドロンシャン賞（G1・芝1600m）は、フランス調教馬サーラン（牡3・F.グラファール厩舎）が激戦を制し、待望のG1タイトルを手にした。

逃げたアルカントールを直線でザライオンインウィンターが交わして先頭に立つと、内からサーランが差し切りにかかる。外からロザリオンも鋭い脚で迫り、ゴール前は2頭が馬体を並べる大接戦となったが、わずか「ハナ差」でサーランに軍配が上がった。1番人気馬アンリマティスは伸びを欠き、5着に終わった。

最後の直線でサーランはスムーズに加速した一方、ロザリオンはやや外に寄れるロス。結果を分けたのは、そのわずかな差だった。

レース後コメント

1着 サーラン

F.グラファール調教師

「本当に素晴らしいです。ずっと好きな馬でしたが、ここまで来るには難しい時期もありました。追加登録はリスクでしたが、チームの尽力に心から感謝します。ブリーダーズカップマイルを視野に入れていますが、オーナーとよく話し合いたいですね」

M.バルザローナ騎手

「序盤は内でうまく運べるか心配でしたが、結果的に人気馬の後ろを取れたのが良かったです。追ってからは素直に反応して力強く伸びてくれました。紙面上は難しい挑戦と思われていましたが、クラスを証明しました。」

2着 ロザリオン

R.ハノン調教師

「とても悔しい。彼が一番強い馬です。誰もミスはしていませんし、必ずG1を勝つ馬です。実質、負けていないようなものです」

3着 ザライオンインウィンター

W.ローダン騎手

「先行馬の後ろでリズム良く走れました。直線も最後まで力を見せてくれて満足しています」