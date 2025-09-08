現地9月7日、シャティン競馬場で行われた香港特別行政区行政長官杯ハンデキャップ（芝1200m）は、圧倒的1番人気のカーインライジング（セ5・D.ヘイズ）が快勝。連勝記録を「13」に伸ばし、香港リーディングジョッキー・ザック・パートン騎手にこの日の5勝目をもたらした。

トップハンデの61kgを背負ったカーインライジングは、大雨の中4番枠から好発進。それでも直線では持ったまま突き抜けて2馬身1/4差の完勝を収めた。勝ち時計は1分07秒63。自身が保持するコースレコード（1分07秒20）に迫る好タイムで、しかも抑えられながらの余裕の走りだった。2着にはスプリンターズSに遠征予定のラッキースワイネスが続いた。

カーインライジングとZ.パートン騎手 (C)The Hong Kong Jockey Club

パートン騎手は「この斤量であのメンバーを相手にあの勝ち方。キャリア最高の走りと同等だと思います。馬体がさらに成長していて、シーズン最初から文句なしの内容でした」と愛馬を称賛。

ヘイズ調教師も「昨年より確実に良くなっている。完成されたスプリンターになった」と手応えを語り、「この馬は長く調子を維持できるタイプ。オーストラリア遠征にも自信を持って送り出せる」と、次走は10月18日の豪G1ジ・エベレスト（ランドウィック競馬場・芝1200m、総賞金2000万豪ドル）へ大きな期待を寄せた。

なお、カインライジングは同レース連覇を達成。香港特区行政長官杯を2勝した初の馬となった。