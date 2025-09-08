9月7日、韓国・ソウル競馬場で行われたG3・コリアカップ（ダ1800m）は、TCK所属のディクテオンが豪快な差し切りを決めた。同馬は中央でデビュー後は交流重賞を3勝するなど活躍。その後、大井に転籍してから今年の川崎記念で2着など、能力衰えることなく結果を残していた。

1着 ディクテオン

矢野貴之騎手

「韓国で騎乗するのは3回目となりますが、このようなビッグレースで結果を出すことが出来てホッとしています。ファンの皆様の声援が力になりました。また韓国に来たいです！ レースは少頭数で理想通りの展開、動きたいときにいけたのが勝因だと思います」

荒山勝徳調教師

「スタートしてからのポジション的には良いところに付けたと思いました。向正面から徐々に上がっていきましたが、届くかどうか少しヒヤリとしました。しかしジリジリと伸びてきたところでは力が入りました。（ディクテオンが）ゴール板を駆け抜けた瞬間は感慨深く、思わずウルっときて、涙をこらえてしまいました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地9月7日、韓国・ソウル競馬場で行われたコリアカップ（G3・ダ1800m・1着賞金8億ウォン＝約8500万円）に、日本からドゥラエレーデ（牡5・栗東・池添学）、ラムジェット（牡4・栗東・佐々木昌三）、ディクテオン（せん7・大井・荒山勝徳）が参戦。TCK所属の矢野貴之騎乗、ディクテオンが豪快に差し切った。

コリアカップ・ディクテオンと矢野貴之騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

直線では大外から一頭、勢いよく追い込んで来たのがTCKのディクテオンだった。レース前半は後方から促しながらの追走で、徐々に先団を視野に。勝負どころでも早めに手が動き出したが、直線での差し脚は確かなものだった。大外から一歩ずつ詰め寄り、先に抜け出した香港馬を猛追。豪快な差し切りが決まった。

ディクテオン 30戦10勝

（せん7・大井・荒山勝徳）

父：キングカメハメハ

母：メーデイア

母父：キングヘイロー

馬主：G1レーシング

生産者：追分ファーム

【全着順】

1着 ディクテオン（日本）

2着 チェンチェングローリー（香港）

3着 ラムジェット（日本）

4着 スピードヤング（韓国）

5着 ドゥラエレーデ（日本）

6着 サクセスベクパ（韓国）

7着 ギャラクシーロード（韓国）

8着 グレートウィナー（韓国）

9着 トゥオニバンソク（韓国）

10着 サムシングロスト（韓国）

11着 スターマッタ（韓国）