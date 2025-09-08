◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

プロ５年目の長野泰雅（たいが、２２）＝福岡地行＝がツアー初優勝を飾った。首位タイで出て４バーディー、２ボギーの６８で通算１０アンダーに伸ばし、初日からトップを守る完全Ｖ。台風の影響で５４ホールに短縮された大会を制し、７５％に減額の賞金１６５０万円を獲得した。名前がタイガー・ウッズ（米国）に由来する長野は、１０月の日本オープン（栃木・日光ＣＣ）優勝で出場権を得る海外メジャー、マスターズ出場を目標に掲げた。

手の震えがピタリと止まった。最終１８番で１メートルのパーパットを決めた長野は、山本凌平キャディー（２９）とガッチリ握手。２３年のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品の１８番では決めれば優勝のパットを手が震えて外し、Ｖ逸した悪夢がよぎったが「キャディーがふざけて緊張をまぎらわせてくれた。すごくうれしい。気持ちで乗り切れた」とかみしめた。

昨年はドライバーやパターなど不調で「腐っていた。やる気がなかった」。だが、今季から契約がフリーとなったクラブを一新し、福岡でともに練習する生源寺龍憲が今季２勝する姿からは「熱が入った」と刺激を受けた。女子ツアー３勝の河本結らを手掛けるパッティングコーチ・橋本真和氏の指導を今春から受け、パター精度も上がった。

ボートレースが大好きでヤンチャなキャラの２２歳。次の野望は日本オープン優勝で出場切符を得る米マスターズだ。名前の由来となったウッズが５度制した夢舞台を見据え「ゆくゆくは海外に行きたい」と不敵に笑った。（星野 浩司）

〇…国内男子ツアー史上最高額１０００万円のホールインワン賞が達成された。最終日はパー３の全５ホールで設定され、１６番で竹安俊也と杉浦悠太（ともにフリー）が記録。複数均等割で選手に４５０万円、キャディーに５０万円が贈られた。６３をマークした大会ベストスコア賞３０万円を含む計４８０万円を得た２位の杉浦は「時計とか気になり始めてきたので買えたらいいかな」。竹安は「これからご飯は全部（特別協賛のスーパーマーケット）ロピアで買います！」と誓った。

◆長野 泰雅（ながの・たいが）２００３年５月６日、福岡・篠栗町生まれ。２２歳。１６年九州シニア優勝の父・清一さんの影響で９歳でゴルフを始める。沖学園高１年時に国体で個人、団体戦の２冠。３年時の２１年にプロ転向。ツアー初参戦した２２年に日本オープン３位。趣味はボートレース。家族は両親と姉。１７０センチ、７５キロ。