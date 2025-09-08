◇国際親善試合 メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）

【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表（ＦＩＦＡランク１７位）は、メキシコ代表（同１３位）に０―０で引き分けた。約２年ぶりのアジア勢以外との対戦は、詰めかけたメキシコサポーターがつくり出す独特な雰囲気の中、格上を追い詰めたが無得点だった。森保一監督（５７）が「非常に楽しみな部分が多かった」と語った一戦の収穫と課題を「見た」。日本は９日（日本時間１０日）にオハイオ州コロンバスで同１５位の地元・米国と対戦する。

試合後にはスタジアムの大半を占めたメキシコ応援団のブーイングが響いた。後半４５分、日本は決定機を迎えたＦＷ上田が後ろから倒され、ＶＡＲチェックの末に相手ＤＦが退場。短い残り時間で仕留めることはできなかったが、直近４連敗中、２１年東京五輪３位決定戦で敗れたメキシコを追い詰めたからこそ起きたブーイングだった。ＭＦ久保が「引き分けた分際で何言ってんだって話ですけど、僕らの方がたぶん強いと思う」と手応えを語るほどだった。

メキシコ系住民が多いオークランド。昨年まで大リーグのアスレチックスが本拠として使用した多目的の「オークランド・コロシアム」には、試合前からラテン系音楽が響き、試合中にも大型スクリーンにテキーラのＣＭが流れた。ＭＦ堂安が「集中しづらい高揚感、ふわっとなりがちな雰囲気だった」と語る来年のＷ杯開催地での戦い。しかし、難敵メキシコの強度に対し、互角に渡り合った。後半８分には鎌田、堂安と経由して久保が右足でクロスを上げると、南野が右足でボレー。枠を捉えられなかったが、完璧なコンビネーションで崩す場面もあった。

多くの選手が手応えを明かした要因は３つ。「球際の勝負で負けなかった」「守備の狙いがはまった」「意図したチャンスをつくることができた」。前線からの守備のプレスが機能して敵陣で球を奪ってからの速攻、またはクリアを誘発しマイボールにつなげた。テーマに掲げた「主導権を握る」という点は、過去のメキシコ戦と比べて確実に向上した。Ｗ杯アジア予選と同じく、自分たちのリズムの時間を長くつくった。

森保監督は「世界トップ基準の試合ができて、これからＷ杯へ向かう中で非常に楽しみな部分が多かった」と語った。一方でゴールは遠かった。ＭＦ南野は「いいサッカーはできたと思う。でもそれは、今までの日本もできていた。目標に向かうため、こういう相手に勝ちきって勝負強さを見せなければいけない」と悔しがった。強豪とのドローを悲観する必要はない。ただ、森保ジャパンが掲げるＷ杯優勝という目標から逆算すれば、ここで満足すべきではない。少ないチャンスをものにし、競った試合を勝ちきる勝負強さが、貴重な実戦機会で見えた次なる課題だ。（金川 誉）

森保談

―メキシコ代表に驚きは。

「大きな驚きはありませんでしたが、（監督の）アギーレさんがやはり非常に堅く、規律をもってチームをオーガナイズして、勝利の確率を上げる素晴らしい戦いをするチームだと思った。アギーレさんのチーム作りが素晴らしいと感じた」

―日本が勝ちきれなかった受け止めは。

「局面局面での戦いという部分では選手個々がよく頑張ってくれて、勝利していてもおかしくない内容だったと思う。もっとクオリティーを上げてシュートの本数を増やすように、さらにチーム力を上げていかないといけない」

―終盤は上田と町野の２トップに。攻撃の厚みを増やした狙いは。

「２トップという戦いはこれまでもアジア予選で短い時間やってきた。選択肢を増やしていけるように、今日の試合の中でも試した」