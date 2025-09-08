TeNYテレビ新潟

村上市には7日から土砂災害警戒情報が発表されています。

降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

新潟地方気象台によりますと、8日朝の線状降水帯発生の可能性はなくなったということですが、以下のような発表をしています。

８日昼過ぎにかけて前線が北陸地方を通過する見込みで、雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる地域が広がる可能性があります。

降り始め（７日１２時）から８日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）
　　村上市高根　１７０．５ミリ
　　粟島　　　　　９７．５ミリ
　　村上市三面　　７６．０ミリ
　　佐渡市弾崎　　５５．０ミリ
　　佐渡市羽茂　　５２．５ミリ

８日に予想される１時間降水量は多い所で、
　　下越　５０ミリ
　　中越　５０ミリ
　　上越　４０ミリ
　　佐渡　５０ミリ

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　下越　１２０ミリ
　　中越　１００ミリ
　　上越　　８０ミリ
　　佐渡　　８０ミリ

下越では８日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。新潟県では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、８日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物等の管理にも注意してください。

情報更新：8日6時30分