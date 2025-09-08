妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の初回放送日が10月12日に決定し、あわせてポスタービジュアルが公開された。

本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。脚本を手がけるのは、『桐島、部活やめるってよ』『ディストラクション・ベイビーズ』などの喜安浩平。演出は、『アンナチュラル』（TBS系）や『最愛』（TBS系）などのテレビドラマのほか、近年は『ラストマイル』や『ファーストキス 1ST KISS』など映画作品の監督も務める塚原あゆ子らが担当する。

主演を務める妻夫木のほか、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠、目黒蓮（Snow Man）の出演が発表されている。

公開されたポスタービジュアルでは、妻夫木演じる栗須が馬に寄り添い、共に駆け抜けていこうとする決意ある眼差しと、競馬関係者が夢見る重賞レースで勝者だけが行うことのできる口取り式（勝った馬と騎手、その関係者が一緒にウイナーズ・サークルで行う記念撮影）をイメージした様子が1枚のビジュアルで表現されている。

9月7日に地上波初公開となった最新スポット映像にて、本作の初回放送日が10月12日21時であることが発表された。

さらに、本作がU-NEXTとNetflixで国内配信されることが決定した。U-NEXTでは各話放送終了直後から配信される。Netflixでは10月13日から国内で配信後、順次世界各国でも配信される。民放公式テレビ配信サービスのTVerとTBS FREEでは、各話放送終了直後から最新話が1週間無料で配信される。（文＝リアルサウンド編集部）