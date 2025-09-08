Âç¤±¤¬¾è¤ê±Û¤¨1·³Éüµ¢¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÂ¼Í§ÅÍ¤ÎàÆ»¤Î¤êá¤ò¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î8·î27ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç9·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÀîÂ¼Í§ÅÍÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Âç¤±¤¬¤«¤é1·³¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÀîÂ¼Áª¼ê¡£ºòÇ¯¡¢Ç°´ê¤Î»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¤Ä¤«¤ßÈôÌö¤Î°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»î¹çÃæ¤Ë±¦¼ê¤ò¹üÀÞ¡£¤ª¤è¤½2¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ·Þ¤¨¤¿7·î30Æü¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÁáÂ®¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀîÂ¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¡Ø¹Ô¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤Ë¤Ï1·³¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±13Æü¤Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é°ÂÂÇ¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÇºÆ¤ÓÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸µµ¤¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Èº£¸å¤Î·è°Õ¤òÎÏ¶¯¤¯½Ò¤Ù¤¿ÀîÂ¼Áª¼ê¡£¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï10Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡úº£¤Î¿´¶¤Ò¤·¤Ò¤·¤È¡Ä
¡¡3·îËö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¡£ÀîÂ¼Áª¼ê¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤Èº£¤Î¿´¶¤¬¤³¤Á¤é¤Ë¤â¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1·³Éüµ¢¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦¤¢¤È2¥õ·î¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¸Ä°ì¸Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤òÁá¤¯¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï88»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤âÎ©¤Á¹ç¤¤¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´Éô¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈôÌö¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£Ç¯¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£ÀîÂ¼Áª¼ê¤¬°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯ºÆ¤Ó1·³¤Çµ±¤±¤ë¤è¤¦¡¢±þ±ç¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£