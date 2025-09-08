マジックは15に

簡単には終わらない。八、九回と楽天の救援陣を攻め立て、逆転を信じる本拠地のスタンドは大いに盛り上がった。最後は牧原大の二ゴロ判定がリクエストでアウトに覆り、試合終了。小久保監督は「いい粘りだったんですけどね」と淡々と受け止めた。

9月初黒星を喫して連勝は5で止まったが、明るい材料も残った。2点を追う八回2死一、二塁。代打近藤がコールされると、この日一番の歓声が響いた。左脇腹の違和感から8試合ぶりの出場。空振り三振に倒れたが、力強いスイングを披露した。

小久保監督は「試合前に本人と話して、代打でいけそうとのことだった。（今後のDH出場は）今日の反動を（明日以降）見て、可能性はあります」と説明。状態に問題なければ、9日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）でのスタメン復帰もありそうだ。

一方で先発の松本晴には苦言も呈した。期待の若手左腕は4回3失点で今季5敗目。小久保監督は「太田の（勝ち越し2ラン）本塁打は、優勝争いをしている中では仕方ないでは済まされない。勝負にではなく、（ストライクを）取りにいった球だったから」と指摘した。

本拠地で“小休止”となったが、2位の日本ハムが敗れたため優勝マジックは1減の15。防御率リーグトップのモイネロを配し、北の大地で直接対決を制せば、一気にV2への道が見えてくる。