遅きに失したと言うほかない。無理に政権を延命させようとして、国政の停滞を招いた責任は重い。

石破茂首相はきのうの緊急記者会見で退陣を表明した。後任を決める自民党総裁選には立候補せず、新内閣発足をもって石破政権は約1年で幕を下ろす。

昨年10月の衆院選と今年7月の参院選で、与党の自民、公明両党は過半数を割り込む惨敗を喫した。

本来であれば、石破氏は選挙結果に従って速やかに辞任すべきだった。

石破氏は連敗の責任を認めつつ、進退については「しかるべき時期」に判断すると説明していた。懸案の日米関税交渉が先週で一区切りつき、その時期が来たという。

辞任のタイミングを計っていたのは確かだろう。とはいえ、実態は自民党内で「石破降ろし」が急速に拡大し、追い込まれた末の決断ではなかったか。

自民党は所属議員の要望を受け、8日に総裁選前倒しの可否を決める予定だった。

総裁選の前倒しは、所属国会議員295人と都道府県連代表47人の過半数の要求があれば実現する。

前倒しへの賛成は石破氏続投を否定し、退陣を求める意思表示に等しい。賛成した議員の名前は公表されるため、党内の亀裂があらわになるのは避けられない。

石破氏は、このまま前倒しの手続きに入ると「党内に決定的な分断を生みかねない」と語り、辞任の理由とした。だが、前日の辞任表明は万策尽きた印象を強めただけだ。

情勢は不利とみていたのだろう。記者会見で石破氏は、総裁選の前倒しに対抗し、衆院解散を検討したことを否定しなかった。党内抗争の解決を民意に求める愚行など許されない。駆け引きだとしても度が過ぎる。

昨年10月の政権発足以来、石破氏はリーダーシップや決断力の欠如がたびたび指摘された。期待された「政治とカネ」の決着もつけられず、参院選で国民の批判を浴びる一因となった。

自民党の参院選総括では、総裁としての責任を率直に明らかにしなかった。「解党的出直し」を掲げつつ執行部の続投を図り、けじめを曖昧にした。やはり、民意は謙虚に受け止めなくてはならない。

参院選後の政治空白は否定しようがない。外交日程をこなす半面、内政への対応は機敏さを欠いた。与野党の政策協議も進展がなかった。

この間、自民党は古びた体質をさらした。物価高対策をはじめ、国民生活に関わる政策課題を棚上げしたまま、党内抗争に明け暮れた。多くの国民が冷たい目で見ていたに違いない。

石破氏の退陣表明を受け、自民党は新たな総裁選びを進めることになる。新しいリーダーは石破氏の失敗を謙虚に省みて、政治を前に進める体制をつくるべきだ。