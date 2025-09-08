唐津城の近くに広がる住宅街の一角。海や山の風景がペイントされた古民家のような建物がたたずむ。のれんをくぐって玄関の引き戸を開けると、佐久間静香さん（34）が笑顔で出迎えてくれた。

オープン3周年を迎えたゲストハウス「AKARIYA（あかりや）」。少し低めの天井に、花柄入りのすりガラス。庭につながる広い縁側など、昭和のころの雰囲気を色濃く残した建物だ。

共用スペースの畳の居間に入ると、壁に飾られた高齢男性の肖像画が目を引く。「こちらは元の家主、私の祖父でございます」。実家だった建物を宿泊施設に改装したのだという。

庭には家庭菜園が広がり、トマトやピーマン、ズッキーニが実を付けている。これらは祖父が生前に植え付けた作物。宿泊客は自分の食べる分を無料で収穫し、そのまま調理できる。

訪れる人の半分以上はインバウンド客。キッチンにはさまざまな調味料が並び、食事時になると多国籍のスパイスの香りが漂い始めるのが日常だ。冷蔵庫には酒も常備されており、客同士が手料理を持ち寄るパーティーになることもある。

◆ ◆

「国籍や年代を超えて誰もが過ごしやすく感じる実家のような場所をつくりたかった」という佐久間さん。活動の原点は、バックパッカーとして世界中を旅した大学時代の体験にある。

佐賀西高を卒業後、国際関係を学ぶため福岡の大学に進学。就職活動が近づく3年生の終わり頃、「社会に出る前に広い世界を見ておきたい」という思いが芽生えた。思い切って大学休学を申請。必要最低限の荷物を持ってバックパッカーの旅に飛び出した。

東南アジアから中東を経由してヨーロッパ、中南米を巡るルート。1年間の予算は100万円ほどしかなく、1泊1〜2ドルほどのゲストハウスを渡り歩いた。資金を節約するために宿泊先の従業員として働いたこともあった。

「どの国でも旅人同士の助け合いの雰囲気にあふれていた」。困難にぶつかった時は旅を通した出会いに救われた。「旅には人との結びつきを深める力がある。もっとたくさんの人たちと出会いたい」。そんな思いを強くしていった。

帰国後、大手企業の営業職として働いたが、旅への思いは強まるばかり。2度目の転職でベトナムの航空会社の客室乗務員（CA）になった。入社後は日本人採用第1号として活躍。現地での生活も板につき始めたころ、コロナ禍が発生し、日本への帰国を余儀なくされた。

ベトナムへの再入国の見通しが立たず、情熱を持て余していたところ、亡くなった祖父が暮らしていた実家が空いたままになっていることを知った。住もうという人がおらず、取り壊しも検討されていた。「更地にするのはもったいない」と、ゲストハウスとしての活用を提案。熱心さが通じ、両親や親戚たちの了承を得ることができた。

◆ ◆

ただ、建物は築50年と古い。大がかりな改修が必要だが、事業資金に余裕があるとは言えない状態だった。そこで旅で出会った仲間たちに交流サイト（SNS）を通して相談。あれよあれよという間に50人近くが助っ人として集まった。

それから始まったリフォーム作業。祖父の遺品を整理したり、外壁を塗り直したり、3カ月かけて個性あふれるゲストハウスに仕上げた。古民家の魅力を残しながらも清潔感のある客室を整備。唐津城に近い立地を生かし、2階には眺望の良いテラスを設けた。

リフォーム期間中、仲間たちはほとんど手弁当で手伝ってくれた。「旅の出会いは人生の財産になる。身に染みて感じました」。建物外壁のデザインは福岡のデザイナーによるもので、唐津を明るく照らす太陽をイメージしている。

AKARIYAの宿泊客の国籍や年代、職業はさまざまだ。「世界にはいろんな生き方をしている人がいて、何とでもなると思えるようになる」。将来への不安を打ち明けた学生客にはこう伝え、バックパッカーの旅を勧めた。

「これからも訪れる人たちの心に明かりをともす存在であり続けます」。満面の笑みを浮かべながら力強く宣言した。

（向井大豪）

□ □

メモ 唐津市大名小路2−11。AKARIYA＝070（8947）4011。