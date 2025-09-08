湧水を使った島原名物の「かんざらし」は、白玉団子を糖蜜に浸した素朴な冷菓だ。長崎県島原市内の多くの飲食店で味わえるが、同市高島2丁目の喫茶店「ケルン」のかんざらしは一風変わっている。糖蜜に細かく砕いた氷を加えて団子のもちもちとした食感を保つ工夫を施しており、その味を求めて足しげく通うファンも多い。

店は1978年、店主の山崎聖一さん（60）の父、孝司さん（89）が開いた。石を積み上げた道しるべを意味するケルンという店名は、登山好きの孝司さんが付けた。福岡県久留米市で会社員生活を送っていた山崎さんは、同市出身の妻、順子さん（61）と喫茶店を手伝うために帰郷した。

40歳の頃、噴火災害の教訓を伝える雲仙岳災害記念館（島原市平成町）のレストランの経営も引き継ぐ。観光客向けのメニューの一つとしてかんざらしを扱うようになり、順子さんが氷の利用を思い付いた。ゆでたての団子を島原の豊富な湧き水にさらして締める、昔ながらのやり方を現代風にアレンジした。

「冷蔵庫に入れると硬くなるけど、氷を使うと味も食感も、ちょうど良いあんばいになるんです」と順子さん。氷で薄まるため、糖蜜を濃いめにするのがこつという。

記念館のリニューアルに伴ってレストランからは身を引いたが、ケルンで味わえるかんざらしは評判を呼び、5年ほど前には客の要望に応じてテイクアウト商品も開発した。今年8月には半島産品の販路拡大を図る国土交通省の「半島産品アワード」を受賞。山崎さん夫妻は「かんざらしが呼び水となって、多くの人が島原半島に足を運んで楽しんでくれれば、これ以上の喜びはありません」と笑顔を見せる。

まだまだ厳しい暑さが続く。涼を求めて島原へ来てはいかが。 （本山友彦）