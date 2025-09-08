大リーグ公式サイトは、6日(日本時間7日)の試合で9回2死から山本由伸（ドジャース）がジャクソン・ホリデー(オリオールズ)に浴びた362フィート（約110メートル）の本塁打について、右翼手アンディ・パヘスが「本塁打キャッチを試みなかった」と責めるのは筋違いだと報じた。

7日の試合前、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督はその場面について問われ「正直、まだ映像を見返していないので、どれくらい近かったのか分からない。ノーヒッターがかかっていたから全力を尽くしていたと思う。ただ私自身は見返すのはやめておく」と語った。

しかし公式サイトによれば、パヘスにチャンスはなかった。7日に確認されたところによると、オリオールズの複数の職員が「打球は右中間スタンド最前列の黒い手すりに着弾した」と証言。手すりはグラウンドキーパー小屋の上のフェンスより約4フィート（1メートル22センチ）奥、さらに約18インチ（45.7センチ）高い位置にある。つまりパヘスが「ストレッチ・アームストロング（1960年代末に米国で発売された伸縮自在の人形）」に変身したとしても、ジャンプで届くような打球ではなかった。

さらにパヘスがフェンス手前で止まった理由として、カムデン・ヤーズのビジタースコアボードの存在も指摘されている。もし打球があと数フィートファウルポール寄りだったなら、21フィート（6.4メートル）の壁に直撃して大きく跳ね返り、外野手が壁際に寄りすぎていた場合、簡単に後方へ抜けてしまった可能性がある。公式サイトは「パヘスは正しい判断をしていた」と結論づけている。