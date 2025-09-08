プロ野球の阪神タイガースが7日、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決め、松竹芸能所属のタレントが祝福の声を寄せた。

▽元阪神、今成亮太氏（37）「今シーズン圧倒的な強さの優勝おめでとうございます。関西はもちろん、全国の野球ファンの期待に応えていただきありがとうございます。これからも強いタイガースを期待してます。今日は歓喜の美酒に酔いしれましょう！」

▽代走みつくに（51）「阪神タイガースリーグ優勝、おめでとうございます。今年はまさに、真のサトテル元年！打撃開眼を目の当たりにでき、幸せでした。そんな、今年の優勝への軌跡は、甲子園歴史館で。歴史館スタッフみつくにからのお知らせでした」

▽にしね・ザ・タイガー（37）「阪神タイガース優勝おめでとうございます。JFKが全盛だった05年の阪神優勝をテレビで見て背中を押されて、06年17歳のときに三重県から大阪に来て松竹芸能に入りました。あれから20年経ち藤川球児さんが監督として優勝。感慨深いです。05年は三重県鳥羽市のかんぽの宿でバイトしてたので、同郷の渡瀬マキさんも喜んでいると思います。また球場で『every little thing every precious thing』をみんなで歌いたい。次は日本一。藤川監督が追いかける夢を一緒にみさせてもらいます！」