¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÆÈÁö£Ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë£±£°£³»î¹ç¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò¥ê¡¼¥É¡£Æ£Àî¸×¤Î¡ÖÀð¤ÎÍ×¡×¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÀµÊá¼ê¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÀµÊá¼ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´ð½à¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï°ìÈÖ½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾¯¤·¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÌÀÂç¤«¤éÆþÃÄ¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î£±£¶Ç¯¤Ï£²£¸»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¹µ¤¨Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó£²£°¡Á£µ£°»î¹ç¤Û¤É¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¡¢£²£²Ç¯¤Ï£¶£°»î¹ç¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿£²£³Ç¯¤Ï¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿ÇßÌî¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£¸£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·àÍ¥¾¡Êá¼êá¤È¤Ê¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½àÈ÷¡£¡Ö½àÈ÷¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶âËÜ¡¢ÌðÌî¡¢²¬ÅÄ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤Î¤¢¤ë´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Ìîµå´Ñ¤Ï³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬¹çÃ×¤·¤¿¤Î¤¬º£µ¨¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÎÌò³ä¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÇÉ¼ê¤µ¤è¤ê¤â½àÈ÷¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤òÄºÅÀ¤ØÆ³¤¤¤¿ºäËÜ¡£ÀÅ¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Î±ü¤Ëà»ÊÎáÅãá¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£