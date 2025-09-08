¡Úºå¿À¡ÛÆ£ËÜÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡Ö´Ë¤¤¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡× Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹ÅÙ¡õÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÎàÁà½Ä½Ñá¤ò²òÀâ
¡¡µåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤·Á¤ÇÈ¯Â¤·¤¿Æ£Àîºå¿À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤È¤·¤Æ»Ø´ø´±¤òÊäº´¤·¤¿¤Î¤¬Æ£ËÜÆØ»ÎÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡Ê£´£·¡Ë¤À¡£ÌÔ¸×¤¬°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¥»¤òÀ©¤·¤¿Í×°ø¤ò¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¿´íµ¡´ÉÍý¤¬¼Â¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Â¦Æ¬Éô¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤¿ÀÐ°æ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÎ¸¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼çÎÏ¤Ç¸Î¾ãÎ¥Ã¦¼Ô¤Ï¤Û¤Ü³§Ìµ¡£¡ÖÁª¼ê¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤È¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¡£Îý½¬»þ´Ö¤Î²¿»þ´Ö¤âÁ°¤Ëµå¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢ÂÎ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀèÇÚÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤â½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤ÎÌðÌîÂÎÀ©È¯Â»þ¤«¤é°ì·³¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡£Åö»þ¤ÏÂç»³¡¢ºäËÜ¡¢ÇßÌî¡¢´äºê¤é¤¬¤Þ¤À¼ã¼ê¤Ç¶áËÜ¡¢ÃæÌî¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤é¸½ºß¤Î¼çÎÏ¤ÏÆþÃÄ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤Âå¸òÂå¤Î²áÅÏ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é£·Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¼ã¸×¤¿¤Á¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÈÏ¤ò¼¨¤¹ÍýÁÛÅª¤ÊÃæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¡Ö½Ï¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º£¡¢¤¹¤´¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê²«¶â»þÂå¤ÎÅþÍè¤ËÆ£ËÜ¥³¡¼¥Á¤âÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÁ°»þÂåÅª¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò¶¯¤¯²ü¤á¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ËÉå¿´¤¹¤ëÆ£Àî´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÇËþÂ¤¤¤«¤Ê¤¤»Ñ¤·¤«¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´Ë¤¤¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡£º£¤Î»þÂå¤ÏÀÜ¤·Êý¤¬Æñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¡£¸×¤ÎÈÖÆ¬³Ê¤â¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï£°£°Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÌîÂ¼À¯¸¢»þ¤Îºå¿À¤Ë£·°ÌÆþÃÄ¡£°Ê¹ß¡¢À±Ìî¢ª²¬ÅÄ¤È°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¾¾¤¿¤Á¤Î²¼¤ÇÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÌîÂ¼´ÆÆÄ¡¢À±Ìî´ÆÆÄ¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¡£°ìÈÖ¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ±Ìî´ÆÆÄ¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤³¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·Áê¹¥¤òÊø¤·¤¿¡£