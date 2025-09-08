岡田准一主演「イクサガミ」破格スケールの予告映像解禁 濱田岳・井浦新ら新キャストも
【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ「イクサガミ」 (全6話一挙配信）の配信日が、11月13日に決定。あわせて、ティーザー予告映像と、追加キャストも発表された。
【写真】「イクサガミ」新キャスト5人解禁
本作で主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田をはじめ、藤崎ゆみあ（※「崎」は正式には「たつさき」）、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、淵上泰史、城桧吏、山田孝之、一ノ瀬ワタル、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明らオールスターキャスト14人を2月に発表すると、その日のSNSの話題を席巻。さらに、9月17日から開催される第30回釜山国際映画祭への正式招待が決定すると「バトルロワイヤルを思わせる設定、迫力あるアクションシーン、そして混沌とした時代における権力闘争の見事な描写が際立っており群を抜いて素晴らしい。本作は日本のドラマ制作におけるゲームチェンジャー（業界を変革しうる作品）として高く評価される可能性を秘めていると感じます」と映画祭からコメントされるように、配信前から日本のみならず世界での期待が高まっている。
作品への期待が膨らむ中、ティーザー予告が解禁となり「命をかけた侍たちの遊戯」そのベールが明かされる。時は明治11年、深夜の京都・天龍寺。主人公・嵯峨愁二郎（岡田）をはじめとする292人の志士たちは、各自に配られた木札を奪い合い、東京に辿り着いたものに賞金が与えられる蠱毒（こどく）という名のゲームに参加する。最新映像には、血に飢えたような志士たちと不穏な空気に包まれた深夜の天龍寺。そしてゲーム開始の号令と共に、参加者たちの命をかけた戦いが息つく暇もなく展開されていく。
破格のスケールで描かれる天龍寺の乱戦は、総勢1000人のキャスト・スタッフにより、ワンシーンに数日間かけるといった大規模な撮影が行われた。プロデューサーの岡田と藤井道人監督が重要にしたのは表現の革新。CG技術が発達した現代だからこそ、生身の肉体表現と、リアルで描く限界を超える画作りに挑んだ。
目を引くのは、ゲームに参加する魅力的なキャラクターたち。世界中の人々が理解しやすいキャラクター像を意識し、衣裳や武器、役者のトレーニング、細部にまで徹底的にこだわりぬかれたキャラクターたちの存在感は、矢継ぎ早に展開する映像の中でも強烈な印象を残す。
さらに、新キャストも解禁。大警視である川路利良に濱田岳、京八流後継者の一人・蹴上甚六に岡崎体育、内務省内務卿・大久保利通に井浦新、駅逓局局長・前島密に田中哲司、大久保利通の秘書・永瀬心平に中島歩といった面々が加わり、さらにスケールアップした世界観を予想させる。そして同時に公開されたティーザーアートは、愁二郎と双葉の過酷な運命を暗示しているかのようだ。（modelpress編集部）
◆岡田准一主演「イクサガミ」ティーザー予告・新キャスト解禁
