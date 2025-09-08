ROIROM¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×½é½Ð±é ¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ï15Ç¯¤Ö¤êÅÐ¾ì¤Ç¶Ã¤¤ÎÈ¯¸À¡ÄÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸·ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/08¡Û9·î8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡Ù¡Ê¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢ROIROM¡Ê¥í¥¤¥í¥à¡Ë¤ÎËÜÂ¿ÂçÌ´¡¢ÉÍÀîÏ©¸Ê¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÞ¤òÎ®¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤ÇÍÙ¤ëROIROM
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Ê¿À®¥Á¡¼¥àVSÎáÏÂ¥Á¡¼¥àVS¾¼ÏÂ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤Âå´ÖÂÐ·è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£Ê¿À®¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢²Î¹¾ì½ß¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¢SAM¡ÊTRF¡Ë¡¢¼ê±Û¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ëÎáÏÂ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ËÙÆâ·ò¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¡Ë¤Î°É¥¸¥å¥ê¥¢¡¢¿ûÅÄ°¦µ®¡¢ÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡¢µÈÀî¤Ò¤è¤ê¡¢ROIROM¤¬ÅÐ¾ì¡£¾¼ÏÂ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ì¾ÁÒ½á¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤ÈÎÓ½¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¢Áð¹î½¨¡¢À¾Â¼ÃÎÈþ¡¢ÉÛÀîÉÒÏÂ¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
º£²ó¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢SAM¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ROIROM¡¢¿¢Áð¡¢À¾Â¼¡£À¤Âå¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Ì´¤Î¶¦±é¤Ç»°À¤Âå¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£Ê¿À®¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÏ¡¢ÎáÏÂ¤ÎÀª¤¤¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÄìÎÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥È¥í¥Ã¥³¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ø¿Ê¤à¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡£
Ä©Àï¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥¹¥ï¥¤¥×¥ê¡¼¥°¡×¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¥º¡×¡¢3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¡¢4th¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤ÎÁ´4¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿À®¥Á¡¼¥à¤Î¼ê±Û¡£15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù»²Àï¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥¤¥º¤Î¾ì¤Ç¤ÏÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤ª¤Ï¤®¤Î²èÁü¤òÃµ¤»¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¶ìÀï¡£¡Ö¤ª¤Ï¤®¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£15ºÐ¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤Ï¼«À©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
TikTok³Ú¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ROIROM¤¬ÎáÏÂ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡£ËÙÆâ¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ìÆ±¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡¢Ä¶ºÇ¶¯¡¢Ä¶ºÇ¶¯¤Ê¡Á¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È·è¤á¥Ý¡¼¥º¡£ZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀª¤¤¤¬¥¯¥¤¥º¤Ç¤â¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤ÎÉÛÀî¤È¾¯Ç¯Ââ¤Î¿¢Áð¤¬Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥¯¥¤¥º¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®¥Á¡¼¥à¤ÎÈÄÌî¤ÈSAM¤¬´Á»úÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¤Î°É¡¢ROIROM¤ÎËÜÂ¿¤ÈÉÍÀî¤â´Á»ú¸¡ÄêÍ»ñ³Ê¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Â³¤¯¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤òµá¤á¤ë·×»»ÌäÂê¤ËÈÄÌî¤¬Ä©Àï¤·¡¢°Õ³°¤Ê·×»»ÎÏ¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢14ºÐÅö»þ¤ÎÈÄÌî¤Î¼Ì¿¿¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤³¤Îº¢¡¢AKB48¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¤ËÈ¿¹³¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡ØÈ¿¹³¤¹¤ë¤è¤êÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÊì¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢AKB48¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¶Ê¤Î²Î»ì¤ò²Î¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¡£´äºêÎÉÈþ¤Î¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤äÈøºêË¤Î¡ØI LOVE YOU¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿¢Áð¤ÏÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Î¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¤òÇ®¾§¡£¡È¿¢ÁðÀá¡ÉÁ´³«¤Î²ÎÀ¼¤Ë°ìÆ±ÂçÀä»¿¡£¤³¤ì¤òÄ°¤¤¤¿ÉÍÀî¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢Ä°¤¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÎáÏÂ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅú¤¨¤ëÌäÂê¤â¡£¾¯Ç¯Ââ¡¢¥·¥Ö¤¬¤Ââ¡¢TRF¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢AKB48¤Ê¤É¡¢ÀèÇÚ¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¶Ê¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢ÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥È¥í¥Ã¥³¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¤Ï»³Íü¸©¤Î¡Ö¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¥Ó¡¼¥Õ¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¾¼ÏÂVSÊ¿À®VSÎáÏÂ¤Î»°À¤Âå¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
