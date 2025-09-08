スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「もずくの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:もずくの好きな食べ方は？

・「もずくの好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … 酢の物 75%
・2位 スープ 10%
・3位 天ぷら 9%
・4位 サラダ 6%

※小数点以下四捨五入

37,141票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

もずくのサッパリサラダ


【材料】（2人分）

もずく(生) 150g
キュウリ 1/2本
ツナ(缶) 80g
<調味料>
  レモン汁 大さじ 1
  オリーブ油 小さじ 2
  しょうゆ 小さじ 2

【下準備】

1、もずくはサッと水洗いし、ザルに上げる。



2、キュウリは斜め薄切りにし、さらに細切りにする。分量外の塩少々をまぶし、しんなりしたら水気を絞る。

3、ツナはザルに上げ、汁気をきる。

【作り方】

1、全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。



(E・レシピ編集部)