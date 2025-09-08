もずくの好きな食べ方は？＜回答数 37,141票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第281回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「もずくの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:もずくの好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
もずくのサッパリサラダ
【材料】（2人分）
もずく(生) 150g
キュウリ 1/2本
ツナ(缶) 80g
<調味料>
レモン汁 大さじ 1
オリーブ油 小さじ 2
しょうゆ 小さじ 2
【下準備】
1、もずくはサッと水洗いし、ザルに上げる。
2、キュウリは斜め薄切りにし、さらに細切りにする。分量外の塩少々をまぶし、しんなりしたら水気を絞る。
3、ツナはザルに上げ、汁気をきる。
【作り方】
1、全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
