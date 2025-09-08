女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が、８日までにインスタグラムを更新。ソロデビューを報告した。

６日、さいたまスーパーアリーナで「第４１回 マイナビ 東京ガールズコレクション ２０２５ ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に出演した櫻井は、ステージ上でソロデビューを電撃発表。１９日デジタルリリースの「キミのことが好きなわたしが好き」を初披露した。

櫻井は自身のインスタグラムで、「ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＭＵＳＩＣからソロメジャーデビューさせていただくことが決定致しました！メジャーデビューシングル「キミのことが好きなわたしが好き」９月１９日（金）デジタルリリースです！振り付けもとっても可愛いのでぜひ沢山踊って投稿してください」と報告。

「ファンの皆様、関係者の皆様、メンバー、友人、家族、全ての皆様からの愛で溢れる環境で、デビューさせていただいていることが何よりも幸せで私の人生の宝物だと思っています。本当に本当にありがとうございます！感謝でいっぱいです。沢山の思いは、また改めて色々なところでお伝えさせてください ＳＮＳも一新！ＹｏｕＴｕｂｅ、ＴｉｋＴｏｋ、Ｘは新アカウントが始動しました！フォロー拡散よろしくお願いします ぜひ皆様のお力で、沢山の幸せが溢れる場所になったらと思っていますので、あたたかく守り応援してくださると嬉しいです！」と続け、白いドレス姿のショットを公開した。

この投稿には「本当におめでとう 幸せでいてね、私は優衣ちゃん応援できてる世界一幸せだよ」「本当に本当におめでとう！！」「みんなの天使」「ゆいちゃんがずっと私のスーパーアイドルだよ」「世界一大好き」「ソロデビューおめでとう」などの声が集まっている。