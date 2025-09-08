車いすの部で、２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルの世界王者・小田凱人（ときと、１９）＝東海理化＝が、４大大会とパラリンピック全てを制する生涯ゴールデンスラム（ＧＳ）を達成した。世界４位のグスタボ・フェルナンデス（３１）＝アルゼンチン＝を６―２、３―６、７―６で破った。生涯ＧＳは男女シングルスで史上３人目、同種目では国枝慎吾以来で１９歳は史上最年少の快挙。女子は上地結衣（３１）＝三井住友銀行＝が李暁輝（中国）に逆転勝ちし、８年ぶり３度目の優勝を果たした。

小田の心の叫びが響き渡った。パリ・パラリンピック以降、見失っていた、たぎる思いが、よみがえった。「この試合は生涯忘れない！」。２本目のマッチポイントでフォアのリターンを決めると、喜びを爆発させた。両手で顔を覆い、コート上で１回転すると、車いすごと倒れ込んだ。

口にはしなかったが、前夜は「寝ることができなかった」。有言実行。ビッグマウスが信条だ。弱みを見せるなど、小田の生きざまにはない。しかし、最終セット、ラケットの振りは、怖さで若干の迷いを含んだ。５―３リードから３ゲームを失い、タイブレイクでは後手に。６―９で３本連続、１０―１１で１本、計４本のマッチポイントを握られた。「やばい気持ちがあった」。崖っぷちで開き直り、迷いなくラケットを振った。

優勝スピーチで、珍しく感極まった。英語の後、日本語で「チームのみんな、ありがとう」と感謝した。しかし、その次の言葉が、声が震え出なかった。珍しく弱音を吐いた。「言わなかったが、すごいプレッシャーがあった。嫌な思い出もフラッシュバックした」

最大の夢だったパリ・パラを制し、１８歳にして人生で最高の瞬間を味わった。しかし、逆に「パラリンピックが終わって１年。これだという試合がなくて」。新たな夢や目標を探し続けた。そして、この日「あの時（パラ決勝）の試合を多分超えられた」。

小田には壮大な夢がある。「日本でもっと車いすテニスを広めたい」。そのためにも「もっと驚かせたい」。１０代の４大大会とパラリンピックは終わった。２０歳の来年は「少し素直になろう」と、涙の向こうで笑った。

◆小田 凱人（おだ・ときと）２００６年５月８日、愛知・一宮市生まれ。１９歳。９歳で左足に骨肉腫を発症。車いす生活となり、国枝慎吾を見て、１０歳で車いすテニスを始める。２１年にジュニア世界１位となると、２２年にプロ転向。２３年全仏で４大大会に初優勝し、１７歳１か月の史上最年少で世界１位。２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダル。趣味はスニーカー収集。家族は両親と姉、弟。