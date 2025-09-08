◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山・芝２０００メートル、良）

秋華賞トライアルの第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（３着まで優先出走権）は７日、中山競馬場で行われ、７番人気のケリフレッドアスクが逃げ切り、重賞初制覇。デビュー４年目の西塚洸二騎手（２１）＝栗東・フリー＝も重賞初Ｖとなった。牝馬３冠最終戦（１０月１９日、京都）へ向かう。

迷いはなかった。ケリフレッドアスクの手綱を執った西塚は「行く馬がいなければ主張していこうと思いました」。作戦通りハナを奪い切ると、ターフの内ラチ沿いを突き進み、１０００メートル通過が１分０秒１のマイペースの逃げに持ち込む。直線の入り口から懸命の右ステッキでパートナーを鼓舞し、迫るジョスランを首差しのいで人馬ともに重賞初制覇となった。「残り１ハロンぐらいまで誰も来ていないと思っていた。最後にルメさん（ルメール）が来て差されるかもと思ったけど、何とかしのいでくれた」と踏ん張りをたたえた。

恩返しの勝利だ。関東で２２年にデビューしたが、翌２３年に栗東へ移籍。日本ダービー２勝の藤原調教師に師事して腕を磨いてきた。加えて多くの所有馬に騎乗し、深い縁を感じている広崎利洋オーナーの馬で手にした初タイトル。西塚は「広崎オーナーとは花見のときに『（一緒に）重賞を勝とう』と言っていただいていました。藤原先生には（今週）３つ勝ってこいと言われて１つしか勝てなかったですが、一番大きいところを勝ててよかったです」と７番人気の伏兵を導き、胸を張った。

前走は１勝クラスで４着に敗れていたが、一気のステップアップ。広崎オーナーは「次は秋華賞に向かいます」と力強く宣言。８着だったオークス当時から大きく成長を遂げたドゥラメンテ産駒が、３歳牝馬３冠の最終戦で新風を巻き起こす。（石行 佑介）

◆ケリフレッドアスク 父ドゥラメンテ、母ディープインアスク（父ディープインパクト）。栗東・藤原英昭厩舎所属の牝３歳。北海道平取町・（株）ＡＳＫ ＳＴＵＤの生産。通算９戦２勝。総獲得賞金は７２０６万８０００円。重賞初勝利。馬主は広崎利洋氏。