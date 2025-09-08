岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ『イクサガミ』の配信日が11月13日に決定し、あわせてティザー予告が公開。また新キャストとして、濱田岳、岡崎体育、井浦新、田中哲司、中島歩の出演が発表された。

本作は、第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた時代小説家・今村翔吾が、武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描いた同名小説『イクサガミ』シリーズを実写化する侍バトルロワイヤル大作。『新聞記者』『正体』などの藤井道人らが監督を務める。

本作で初のプロデューサーを務める岡田が「人斬り刻舟」の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎役を演じ、藤粼ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、淵上泰史、城桧吏、山田孝之、一ノ瀬ワタル、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明らが共演する。

新たに出演が決定した濱田は、大警視である川路利良、岡崎は、京八流後継者の一人・蹴上甚六を演じる。さらに、内務省内務卿・大久保利通役を井浦、駅逓局局長・前島密役を田中、大久保利通の秘書・永瀬心平役を中島が務める。

Netflix『イクサガミ』ティザー映像 時は明治11年、深夜の京都・天龍寺。主人公・嵯峨愁二郎（岡田准一）をはじめとする292名の志士たちは、各自に配られた木札を奪い合い、東京に辿り着いたものに賞金が与えられる蠱毒（こどく）という名のゲームに参加する。あわせて公開されたティザー予告には、血に飢えたような志士たちと不穏な空気に包まれた深夜の天龍寺が映し出され、ゲーム開始の号令とともに、参加者たちの命をかけた戦いが息つく暇もなく展開されていく。さらに、衣裳や武器、役者のトレーニング、細部にまで徹底的にこだわりぬかれた魅力的なキャラクターたちの姿も目を引く映像となっている。

天龍寺の乱戦は、総勢1000名のキャスト・スタッフにより、ワンシーンに数日間かけるといった大規模な撮影が行われた。また、プロデューサーの岡田と藤井監督が表現の革新を重要視し、CG技術が発達した現代だからこそ、生身の肉体表現とリアルで描く限界を超える画作りに挑んだ。（文＝リアルサウンド編集部）