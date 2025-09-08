「できる人」と「できない人」の違いを決めているのは、特別な才能でもなく、経験からの小さな学びだ。

世界の一流たちは、小さな学びを意識することで成功してきた。

ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再生し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「人生も仕事も成功し続ける秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

話を聞いているようで、聞けていない

会議や雑談の場で、相手が話しているのに「次に自分は何を言おう」と考えてしまうことはありませんか？

あるいは、別の予定や過去の一言に心が引っ張られてしまう――。

気づけば、相手の話は半分しか入ってきていない。

そんな経験は誰にでもあるはずです。

「聞く力」が思考を研ぎ澄ます

それでは、どうしたら「きちんと聞く」ことができるようになるのでしょうか？

リーダーシップ研究者のラリー・センは、

「良く聞くこと」の秘訣は、“今、ここ”への集中だ。

と語っています。

あなたが聞くことに集中すれば、相手は話しながら自分の考えを深めていくことができます。

そしてそれは、あなた自身の思考を研ぎ澄ますことにもつながるのです。

耳をふさぐのは、いつも自分のエゴ

「話を聞けない」要因は他にもあります。

「もう知っている」と思い込んだり、気に入らない言葉に反発したり――。

耳をふさぐ原因は、実は自分のエゴにあることが多いのです。

本書の著者も、自身の失敗の多くについて

「もっと相手の話をよく聞いていれば成功していたかもしれない」

と振り返ります。

「聞くこと」はシンプルですが、誰にでもできるわけではありません。

この力を鍛えることこそ、学びを深め、仕事ができる人になれる確かな第一歩なのです。

（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集し作成しました。）