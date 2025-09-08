ホーム&アウェー方式で行われるサッカーJリーグYBCルヴァンカップのプライムラウンド準々決勝。第2戦4試合が7日に行われました。2戦を通して勝利数が同じの場合は、2試合の得失点差で優劣を決定。得失点差も同じ場合は、延長戦（前後半各15分）に突入。それでも決しない場合は、PK戦で勝敗が決まります。

第1戦を4−1で勝利していた柏レイソルは横浜F・マリノスに第2戦も勝利し、2戦2勝でベスト4。

第1戦を2−3で落としていたサンフレッチェ広島は、第2戦を後半アディショナルタイムの2得点で4−1の勝利。得失点差で湘南ベルマーレを破りました。

第1戦を2−0で勝利していた横浜FCは、第2戦はヴィッセル神戸に0−1で敗戦。それでも得失点差で、クラブ初の大会ベスト4進出を決めています。

浦和レッズと川崎フロンターレの一戦は、第1戦、第2戦とも引き分けで、延長戦に突入。川崎Fは延長前半にPKを獲得し勝ち越し。浦和との接戦を制しました。

準決勝は柏−川崎F、広島−横浜FCの対戦。第1戦は10月8日（水）、第2戦は10月12日（日）に行われます。

＜準々決勝第2戦結果＞

◆柏 1−0 横浜FM（三協フロンテア柏スタジアム）※2戦2勝の柏がベスト4進出

得点【柏】戸嶋祥郎（後半45+1分）

◆広島 4−1 湘南（エディオンピースウイング広島）※2戦1勝1敗、得失点差で広島がベスト4進出

得点【広島】加藤陸次樹（前半23分）ジャーメイン良（後半16分）ヴァレール ジェルマン（後半45+4分）中野就斗（後半45+8分）【湘南】鈴木章斗（前半37分）

◆神戸 1−0 横浜FC（ノエビアスタジアム神戸）※2戦1勝1敗、得失点差で横浜FCがベスト4進出

得点【神戸】大迫勇也（後半39分）

◆川崎F 3−2 浦和（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）※2戦2分け 延長戦で川崎Fがベスト4進出得点【川崎F】エリソン（前半18分）伊藤達哉（後半43分）宮城天（延長前半6分）【浦和】イサーク キーセ テリン（後半29分）中島翔哉（後半45分）