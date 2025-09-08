プロ野球セ・リーグは7日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は広島に完封勝利。2回に郄寺望夢選手の犠牲フライで先制すると、6回にも近本光司選手の犠牲フライで2得点。先発の才木浩人投手が5回に危険球退場となるも、6投手の無失点リレーで逃げ切りました。これで2年ぶりのリーグ優勝を達成。9月7日の優勝は1990年の巨人が9月8日により1日上回り、史上最速優勝となりました。

2位巨人は4位中日にカード勝ち越し。同点の5回に岸田行倫選手や吉川尚輝選手のタイムリーで3点を奪い勝ち越すと、7回にも2点を加え逃げ切りました。敗れた中日は松葉貴大投手が5回4失点と崩れ、10敗目です。

3位DeNAはヤクルトに接戦で勝利。同点の6回に桑原将志選手のソロホームランで勝ち越すと、その後追いつかれますが、8回にはビシエド選手のタイムリーで再び勝ち越しました。ヤクルトは大西広樹投手が粘れませんでした。

阪神は17試合を残し、リーグ優勝が決定。現在78勝45敗3分となっており、残り17試合で球団最多87勝を上回れるか注目されます。

またAクラス争いでは、2位巨人が借金1。3位DeNAが1.5差で追いかけます。4位中日は3位まで3.5差とその差が広がりました。

▽7日のセ・リーグ結果

◆阪神 2-0 広島

勝利投手【阪神】湯浅京己(4勝4敗)

敗戦投手【広島】アドゥワ誠(0勝2敗)

セーブ【阪神】岩崎優(1勝2敗31S)

◆巨人 6-3 中日

勝利投手【巨人】船迫大雅(2勝3敗)

敗戦投手【中日】松葉 貴大(7勝10敗)

セーブ【巨人】マルティネス(3勝2敗39S)

本塁打【中日】細川成也17号

◆DeNA 3-2 ヤクルト勝利投手【DeNA】ウィック(4勝1敗)敗戦投手【ヤクルト】大西広樹(3勝3敗)セーブ【DeNA】伊勢大夢(0勝4敗8S)本塁打【DeNA】桑原将志4号【ヤクルト】オスナ12号