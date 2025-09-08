「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）

川田将雅騎手（３９）＝栗東・フリー＝との新コンビで臨んだ８番人気のカンチェンジュンガが、今年の阪急杯に続く重賞２勝目を飾った。Ｇ１馬ママコチャ、重賞５勝馬トウシンマカオの“２強”が人気を集めるなか、自慢の末脚を発揮して直線一気に突き抜けた。次走は優先出走権を獲得したスプリンターズＳ（２８日・中山）でのＧ１挑戦が濃厚だ。

これぞ豪脚一閃（いっせん）。末脚自慢のカンチェンジュンガが、Ｇ１馬も重賞５勝馬もまとめてなで切った。後方追走から直線で馬群の間を突き、上がり３Ｆメンバー最速となる３３秒１の脚で馬場の真ん中を豪快に突き抜けた。

序盤は行き脚がつかず後方から。初コンビの川田は「前半はこの馬にとって忙しく、なかなかポジションは取れませんでしたが、その後はいいリズム」と前半６００メートル３３秒０のよどみないペースのなかで脚を温存。「いい雰囲気で、手応えは十分でした」との鞍上の感触通りに、直線で一気にはじけた。

見届けた庄野師は「すごいな」と破顔一笑。「１２００メートルは忙しいし、ましてや開幕週。体や息はできていたけど、気持ちの面がどうかと心配していたから」と戦前の不安を吐露。「力のある２、３着馬がしっかり走っているなかだからね。馬の間にうまいこと入ってくれたし、ジョッキーさまさまです」と、驚異の末脚とそれを引き出した川田を称賛した。

次戦は優先出走権を獲得したスプリンターズＳが濃厚。川田が「とてもいい内容で走れたので馬にも厩舎にとっても自信になる一戦」とこの勝利の価値を語れば、庄野師は「Ｇ１に行く権利が獲れましたからね。体調さえ良ければ向かいたい」と意欲を示した。夏を越えて自慢の末脚に磨きが掛かったビッグアーサー産駒が頂点を見据え、さらに切れ味を研ぐ。