元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也（37）が8日放送のフジテレビ「ネプリーグSP」（後7・00）に15年ぶりに出演する。

今回は、平成チームVS令和チームVS昭和チームによるアイドル＆アーティスト世代間対決スペシャル。平成チームは、ネプチューン・原田泰造に加え、板野友美、歌広場淳、SAM、手越祐也が参戦！令和チームは、ネプチューン・堀内健に加え、超ときめき宣伝部の杏ジュリア、菅田愛貴、辻野かなみ、吉川ひより、ROIROM（本多大夢、浜川路己）が登場！昭和チームは、ネプチューン・名倉潤と林修に加え、植草克秀、西村知美、布川敏和、松本明子が集結する。

今回、「ネプリーグ」初登場となるのは、SAM、超ときめき宣伝部のメンバー、ROIROM、植草、西村。世代の垣根を越えた夢の共演で、三世代バトルが開幕！平成のバランス力、令和の勢い、昭和の底力がぶつかり合う。

また、平成チームの手越はなんと15年ぶりの「ネプリーグ」参戦。「負けたくないですね。クイズの場では先輩・後輩は関係ないですから。ぶちかまします！」と意気込みを語った。

しかし「おはぎの画像を探せ」という問題では、まさかの苦戦！？「おはぎを食べたことがないんです。15歳からアーティスト活動をしてて、甘いものは自制していたので、今でも食べないんですよ」という驚きのエピソードも飛び出し、スタジオは騒然。果たして、手越は正解できるのか…。真剣勝負を制し、頂点に立つのはどのチームか注目が集まる。