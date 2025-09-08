◇パ・リーグ 日本ハム2―3オリックス（2025年9月7日 京セラD）

オリックスに敵地で痛恨の3連敗。だが、日本ハムには一つの光明が差した。清宮幸が、4年連続2桁本塁打となる10号アーチ。前日の走塁ミスに発奮し、意地の一発だ。

「感触は良かった。（山下は）変化球もいいので、ちゃんと割り切って入った」

前日は同点の6回1死一、二塁の二塁走者で右飛に飛び出してしまい、併殺に。新庄監督に「あんな走塁をしていたら勝てない」と苦言を呈され、この日の試合前にも「（前日の走塁は）簡単な話。姿で見せてほしい」と奮起を促された。チーム最多120試合に出場している主力は、へこたれなかった。

1―0の5回2死、山下の直球を右翼席へ運ぶソロ。8月6日の西武戦以来、実に26試合、101打席ぶりの一発だ。「安打が何打席も打てないよりはましか、と考えるようにしていた」とこの1カ月のもやもやを払拭。新庄監督も「9カ月ぶり？1カ月は長い。記憶をたどっても分からなかった」と喜んだ。

指揮官が就任したばかりの21年11月の秋季キャンプで清宮幸に「デブじゃね？」とダイエット指令してからはや4年。今も体形維持には目を光らせており「ちょっと太ってきてない？大丈夫？インスタで食事の動画上げるたびに“これ脂っこい”と思いながらね」と言うのも、さらなる飛躍を期待するからだ。

ソフトバンクとは4ゲーム差。逆転優勝への道のりは険しいが、新庄監督が「いつも言うように切り替えが大事。5連勝して（ソフトバンクが）5連敗したら分からない」と言えば、清宮幸は「目の前の試合を勝つことに尽きる」。前を向いて、勝利を積み上げるしかない。（田中 健人）