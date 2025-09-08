◇福岡六大学野球秋季リーグ（2025年9月7日 FIT）

3試合が行われた。九共大は日経大を7―5で破り開幕連勝スタートを飾った。プロ注目の最速152キロ右腕、稲川竜汰投手（4年）が5回5安打1失点の好投で貢献した。6季連続優勝を狙う九産大も連勝。福教大は今季初勝利を挙げた。

プロ志望の九共大・稲川が復活を印象づける好投だ。毎回安打を浴びながらも要所を締め5回1失点。チームのスピードガンで最速150キロをマークした直球を武器に6三振を奪い「けっこう良かった」とうなずいた。

1年春の全日本大学選手権では、初戦の東北福祉大戦では4安打11奪三振無失点で零封デビューと将来を期待されたが、昨春に悲劇が襲う。右膝半月板損傷で1年間を棒に振った。キャッチボールもできない中、入念に上半身を鍛えてきた。今春のリーグ戦では7試合で防御率11・70と精彩を欠いたが、「かばってやっていた。1カ月前のオープン戦から気にすることなくできている」と今秋は明るい表情が戻った。

チームに迷惑をかけてきた分、最後の秋にかける思いは誰よりもある。「どういう形でもチームに貢献する」と言った。22年秋以来の優勝とプロ入りをつかむため腕を振る。 （杉浦 友樹）

≪9年ぶりAクラスへ大きな秋1勝≫福教大は16年春以来9年ぶりのAクラス入りへ大きな秋1勝だ。先発した右腕の渡辺隆世（4年）がカットボールを武器に9回7安打3失点と粘り完投勝利。6回から右ふくらはぎがつったが、133球を投げきり「初めて私立に勝ったのでうれしい」と声を弾ませた。佐々木勇哉監督は「魂の投球だったと思います」と目を細めた。