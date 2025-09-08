「紫苑Ｓ・Ｇ２」（７日、中山）

若さあふれる果敢な逃げでライバルを封じ込めた。７番人気のケリフレッドアスクがまんまと逃げ切りＶ。西塚とともに、うれしい人馬重賞初制覇を飾った。「直線に入って最後の１Ｆを過ぎるくらいまで“誰も来ないぞ”と思っていたら、ルメールさんが来た。差されるかと思ったけど、馬がよく頑張ってくれました」と、デビュー４年目の２１歳は声を震わせた。

前走はスタートでつまずいたが、今回は完璧なダッシュを決めて先頭へ。前半１０００メートル通過６０秒１の絶妙なペースを刻んだ鞍上は「２０００メートルも向いていた。ペースもこの馬向きだったので勝てて良かった」と胸を張った。

今回で１０戦目の相棒だが、そのうち７戦でコンビを結成。「オークスは騎乗停止で乗れなかったけど素晴らしい馬に乗せてもらい、チャンスをモノにできた。オーナー、厩舎関係者に感謝の気持ちでいっぱい」と頭を下げ、「もっと成長する馬。これからにも期待しています」と前を向いた。

シンガポールで吉報を聞いた廣崎利洋オーナーも「この血統で勝ててうれしい」と笑顔。馬名は親しい夫婦が名付け親だったと明かし、「ジョッキーにも“この馬で重賞を勝とう”と言っていました」と喜びの声を上げた。次戦はもちろん秋華賞（１０月１９日・京都）。１０戦目でつかんだ勲章を手土産に、３冠最終戦へ堂々と挑む。