虎党で名高い千秋（53）が7日、自身のインスタグラムを更新。甲子園球場で広島東洋カープに2対0で勝ち2年ぶり、セ・リーグ最速で優勝した阪神タイガースを祝福した。

「阪神優勝した！ なんと2年ぶり。20年に1回くらいって覚悟してたはずなのに、すぐだった。しかも史上最速、すぐ過ぎて疑ってるうちに本当に優勝しちゃった。幸せ」と喜びをかみしめた。その上で「頼もしい選手のみなさん、コーチ、スタッフ、球団関係者、阪神園芸のみなさん、阪神タイガースに関わる全ての方々、ありがとうございます。生まれた時から阪神ファン。人生で数回しか味わえないこの喜びは最高です」とつづった。

そして、藤川球児監督（45）にも感謝した。「藤川監督が誕生してまだ1年も経っていない。監督になってから再会した時、解説で聞いていた通り、相変わらず話がわかりやすくて、頭が良くて、そしてメジャーや社会人野球も経験したことで広い視野を持っていた。そして、自分のSNSは全て閉鎖し、藤本コーチや安藤コーチをはじめ、全てのスタッフ陣を信頼し、岡田前監督のアドバイスも頭に入れ、阪神の監督としてどう振る舞うかのビジョンが最初からあった」と、就任にあたりSNSを閉鎖するなどした姿勢を評価。「物凄く頼もしかった。前にお会いしたのは、2003年頃。『僕なんてまだ脇役ですから。井川みたいなスターとは違いますから』と当時かなり面白い自虐ネタを聞いた気がするんだけど、あれは幻だったと思う」と続けた。

千秋は「今、わたし達の目の前には、これからの阪神を委ねるであろう名監督がいる。そう、まだ若いのだ。あと何十年も任せられる！ これからも辛い時も苦しい時も、わたし達阪神ファンは、阪神タイガースを応援することを誓います」と、改めて終生、阪神ファンであることを誓った。父が東京政財界初の阪神公認後援会「道一筋会」を作ったことで知られるが「生まれた瞬間から、虎の英才教育でわたしをこのような（多少イタい）虎姫に育て上げた父が元気なうちに、何度も味わってもらいたい。常勝軍団になって欲しいな。今年はドジャースvs阪神戦を始め、いっぱい現地観戦をしました。阪神タイガース、優勝おめでとうございます。ありがとうございます」と感謝を重ねた。