兵庫県出身で熱烈な“虎党”で知られる日向坂46の五期生・高井俐香（18）が、プロ野球・阪神タイガースの2年ぶりのリーグ制覇を受け、日刊スポーツに喜びのコメントを寄せた。

リーグ優勝おめでとうございます！ 地元が兵庫県ということもあって、すごく大好きな球団で大好きな本拠地甲子園なんです。優勝によって地元もより盛り上がると思うので、それもすごくうれしいです。

私はリリーフ陣の活躍に注目していて、最近特に応援しているのが石井大智投手なんです。プロ野球新記録の40試合連続無失点を達成されて、藤川球児監督の記録を超えられたということで、本当におめでとうございます。「JFK」の再来なのかなって思うくらい、強いリリーフ陣が集まっていると思います。

去年はグループに加入前で、まだ兵庫県に住んでいたので甲子園に応援に行く機会が多かったんです。そのときにも、例えば登板された先発ピッチャーの方が7回に満塁でピンチ！ みたいなときに、石井投手や桐敷拓馬投手などが救援に入ってスパッと収めて。最少失点で抑える場面をたくさん見てきたので、それから特にリリーフ陣を応援しています。

（7月6日に開催された横浜スタジアムでのDeNA戦を観戦した際にファンの間で『勝利の女神』と話題になったことを受け）いえいえ、めっそうもないです！ でもそのときの試合でも、今年の阪神の強さをすごく見れたと思っているんです。森下翔太選手と佐藤輝明選手の“アイブラック兄弟”さんが初回に2ランとソロ本塁打を打たれて。本当に強いクリーンアップで、強打者の方々がそろっているんだなって実感しました。先発された伊藤将司投手もDeNA相手に牧秀悟選手のソロ本塁打だけで抑えて、他は無失点でした。

昨年のCSで、DeNAとのファーストステージのチケットを持っていたのですが、第1戦と日向坂46の五期生オーディションの三次審査と日程がかぶってしまい、どうしても（試合に）行けなくて、阪神も負けてしまって。

その翌日（第2戦）は観戦に行けたんですけど、負けてしまってシーズンが終了して、悔しい思いでいっぱいでした。なので今年のCSは絶対に負けません！ 絶対に負けたくないです！

◆高井俐香（たかい・りか）2007年（平19）8月1日、兵庫県生まれ。昨年から行われた五期生オーディションに合格し、今年3月に加入。愛称は「りかたん」など。特技は乗馬など。趣味は野球観戦で、印象深い選手は元阪神シェルドン・ノイジー。164センチ。血液型O。