＜阪神2−0広島＞◇7日◇甲子園

NMB48の“虎党”メンバーが7日、プロ野球阪神タイガースの2年ぶり7度目のリーグ優勝を祝福するコメントを寄せた。

▽川上千尋（26）「阪神タイガース2年ぶりの優勝おめでとうございます。ファンになってから2度目の優勝をこんなに早く見られて本当に幸せです。これまでの選手、監督、コーチの皆さんの躍動された姿に感謝しています。この先CSそして日本シリーズへ突き進む姿をこれからも全力で応援します！」

▽平山真衣（22）「阪神タイガースリーグ優勝おめでとうございます。2年ぶりにあの感動をもう1度体験出来て、本当に光栄です。人生で1番の感動をありがとうございます。苦しい時期があってもずっと信じてこられたのは、阪神タイガースが大好きだからです。日本一も応援しています！」

▽坂下真心（20）「阪神タイガース2年ぶりのリーグ優勝おめでとうございます。18年振りの歓喜から2年越しで、こんなにも早くまた喜べる日が来たこと、とてもうれしく思います。90周年という節目の年に優勝という感動を、鼓動高鳴る1年を、ありがとうございます。日本一へ向けての虎道も全力で応援します!!」