ºå¿À¤¬2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¢¦¥³¥³¥ê¥³±óÆ£¾ÏÂ¤¡Ê54¡Ë¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ìÃ¥´Ô¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÂÇ¤È¤â¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤¨È´¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Î¢ÊýÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎòÂå´ÆÆÄ¤Î¶âËÜ¤µ¤ó¡¢ÌðÌî¤µ¤ó¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î´Ö¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¿ÔÎÏÄº¤¤¤¿¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Î³§¤µ¤Þ¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤ÏµåÃÄ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó3¡¢4¡¢5Ï¢ÇÆ¤È¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¢¦¿ØÆâÃÒÂ§¡Ê51¡Ë¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Þ¤Ç¤Î¸×Æ»¤ò¾¡¤Á¿Ê¤àÆü¡¹¤¬ÄË²÷¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÀã¿«¤ò¸«»ö¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤Þ¤Çµ¤¤ò´Ë¤á¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìîµå¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¦¾®äØÀéË¡Ê51¡Ë¡Öºå¿ÀÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¡£Îò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤òÌÜ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢¦¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¡Ê33¡Ë¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¡¢11Ï¢¾¡¤·¤¿»þ¤«¤é³Î¿®¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»Ë¾åºÇÂ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»Ë¾åºÇ¶¯¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿!!¡×
¢¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê30¡Ë¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂç¹¥¤¤ÊÆ£Àî´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Û¤ó¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦1ÅÙÆüËÜ°ìÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ºÇ¹â!!¡×