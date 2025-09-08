“無難”は卒業！【50代】には“今っぽく”垢抜ける「レイヤーカット」がおすすめ♡

無難なヘアスタイルから一歩踏み出したいなら、「レイヤーカット」がおすすめです。レイヤーが髪に動きと軽やかさを与え、今っぽい垢抜け感を引き出してくれるかも。今回は、50代に似合う上品なレイヤーカットをご紹介。ぜひこちらを参考に、大人の垢抜けヘアを目指してみてください。

レイヤーが毛先に自然な動きをプラス

毛先に動きが演出された、軽やかなレイヤーカット。ハイライトを入れることで、レイヤーの軽やかさが引き立ち、より立体感が生まれています。ヘアスタイリストの@katayu1204さんによると、「時間のない人でもスタイリング簡単」とのこと。忙しい大人女性にぴったりなヘアスタイルです。

柔らかさや上品さを演出できそう

こちらは、ヘアスタイリストの@miiika241さんが、「ミディアムスタイルで程よくレイヤーをいれて上品に」と紹介しているヘアスタイル。表面の程よいレイヤーによって柔らかさやこなれ感が演出されています。上品なヘアスタイルなので、カジュアルはもちろん、オフィススタイルにもおすすめです。

落ち着いた印象の重めレイヤーカット

こちらは、重さを残しながらレイヤーをプラスした大人っぽいレイヤーカット。落ち着きと華やかさを両立したい大人女性にぴったりです。レイヤーを入れることで、自然なニュアンス感を演出できそう。毛流れを活かしたナチュラルなスタイリングが洗練された雰囲気です。

ふんわりと揺れる髪で若々しさアップ

こちらのレイヤーカットは、若々しい印象に導いてくれそうな、動きのあるスタイル。ふんわりと揺れる髪が生き生きとした印象を与えてくれそうです。しっかりとレイヤーを入れることで、メリハリのあるシルエットに。首まわりがすっきり見えて、爽やかさを演出できそうです。

writer：Nakazono Sayuri